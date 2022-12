Von der Flöte bis zur Trompete : Bald werden durch die Grundschule Wilhelmsthal wunderschöne, wenngleich anfangs sicherlich noch etwas gebrochene Töne verschiedener Blechblasinstrumente dringen: findet sich doch ab diesem Schuljahr endlich wieder eine neue Bläserklasse zusammen. Zum offiziellen Startschuss durften nun die musikalischen Nachwuchstalente ihre nigelnagelneuen Instrumente voller Stolz entgegennehmen. Die Freude darüber stand ihnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

Überreicht wurden ihnen diese von Kati Schubert vom Musikhaus „Music Service Geiger“ in Kronach, mit dem die Schule erneut eine für alle Seiten gewinnbringende Kooperation eingeht. Das System der effizienten Nachwuchsförderung durch intensive Aufbauarbeit hat sich bewährt. In der Vergangenheit hatten die Musikvereine im Gemeindegebiet Wilhelmsthal über mehrere Jahre hinweg jeweils eigene Bläserklassen ins Leben gerufen. Viele der Nachwuchstalente blieben der Musik treu und wurden in die jeweiligen Orchester integriert. Mittlerweile reicht jedoch die Anzahl der interessierten Kinder für eigene Bläserklassen der einzelnen Vereine oftmals nicht mehr aus. Umso größer ist die Freude und Dankbarkeit über das Zustandekommen des beispielhaften Projekts an der Grundschule Wilhelmsthal .

Zur Feier des Tages hatten sich hier dann auch stolze Eltern und Geschwister eingefunden − und natürlich die jungen Blechbläser. „Das ist einfach eine prima Sache“, würdigte Schulleiterin Petra Scherbel. Bei ihr habe man mit dem Vorhaben offene Türen eingerannt. Dies gilt umso mehr, nachdem die letzte Bläserklasse an der Schule mit Start September 2019 nach nur wenigen Monaten wegen der Pandemie ein jähes Ende gefunden hatte. „Nun können wir endlich wieder durchstarten – und das gleich mit 22 Schülern , so vielen wie noch nie“, sagt sie strahlend. hs