Die beiden Landkreise Kronach und Lichtenfels bilden bei Landtags- und Bezirkstagswahlen zusammen den Stimmkreis 407. Entsprechend haben die Kreisverbände Kronach und Lichtenfels von Bündnis 90/Die Grünen in zwei Aufstellungsversammlungen in Redwitz ihre Direktkandidaten für die nächstes Jahr anstehenden Wahlen zum Landtag und zum Bezirkstag von Oberfranken gewählt.

Zur Direktkandidatin für die Landtagswahl wurde die Lichtenfelserin Susann Freiburg gewählt. Die gelernte Friseurin und promovierte Juristin hat sich als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Lichtenfelser Stadtrat und Kreistag vor allem bei den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung ein starkes Profil erarbeitet. So betonte sie in ihrer Bewerbungsrede, dass die Folgen des Klimawandels auch in Bayern längst sichtbar seien. „Schaut euch nur den Frankenwald an bzw. das, was davon noch steht.“ Als Landtagsabgeordnete will Freiburg auch das sozialpolitische Profil der Grünen schärfen, sich für konsequenten Natur- und Artenschutz und eine bessere bayerische Energiepolitik einsetzen. Freiburg rief für den Wahlkampf dazu auf, gemeinsam anzupacken, damit „ Oberfranken auch bei Klima-, Umwelt- und Energiepolitik in Zukunft in Bayern ganz oben ist und als Region davon profitiert“.

Bei der Wahl des Direktkandidaten zum Bezirkstag von Oberfranken setzte sich der amtierende Bezirksrat Mathias Söllner gegen die Kronacher Kreisrätin und Sprecherin der Grünen Jugend Oberfranken Elena Pietrafesa durch. Söllner war bis vor wenigen Jahren selbstständiger Bäckermeister und engagiert sich als Dritter Bürgermeister der Stadt Lichtenfels , als Stadtrat, Kreisrat und seit vielen Jahren auch als Kreishandwerksmeister.

„Ich sehe mich als Lobbyist der Grünen im Handwerk und für das Handwerk bei den Grünen“, betonte Söllner dann auch in seiner Bewerbungsrede. Als Bezirksrat will er sich neben der Genussregion Oberfranken auch weiterhin für ein Oberfranken einsetzen, das barrierefrei ist, attraktiv für Jugendliche und offen für Geflüchtete. red