Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, zugleich Vorsitzende des Stiftungsrats der Oberfrankenstiftung , hat Persönlichkeiten und Institutionen für hervorragende Leistungen in und für Oberfranken ausgezeichnet. Seit 1957 vergibt die Oberfrankenstiftung Preise. Diese sind jeweils mit 15.000 Euro dotiert und werden einmal im Jahr vom Stiftungsrat der Oberfrankenstiftung festgelegt. Die diesjährigen Preisträger sind Fares Day, Rainer Kober und die Grundschule St. Georgen Bayreuth. Die Verleihung fand in der Spinnstube in Mainleus statt.

Die Laudatio für Fares Day – der in Kulmbach in den vergangenen Jahren mehrere Denkmalobjekte saniert hat – wurde durch Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm vorgetragen. „Fares Day ist das Musterbeispiel für einen engagierten Bürger, der alten Häusern zu neuem Glanz verhilft, der dadurch das gesamte Stadtbild aufwertet und der in seinem denkmalgerechten wie wirtschaftlich sinnvollen Handeln beispielgebend ist“, so Schramm.

Mit viel Begeisterung stellten die Kinder der Grundschule St. Georgen ihr Projekt „Kochen in der Klimawerkstatt“ vor. Seit über zehn Jahren ist die Grundschule aktiv im Bereich Klima und Nachhaltigkeit unterwegs. „Es wird immer das gekocht, was zur Jahreszeit auch im Garten ist“, so die Kinder.

„Wir haben hier eine ganz besondere Persönlichkeit vor uns, einen vielseitig begabten und umtriebigen Mann, einen wahren Tausendsassa“, so formulierte Regierungspräsidentin Piwernetz über Rainer Kober. Rainer Kober ist in Gablonz geboren und in Kronach aufgewachsen. Über viele Jahre war er in leitenden Funktionen in der Porzellanindustrie tätig, bis er im Jahr 2005 das von der Schließung bedrohte Porzellanwerk in Steinwiesen kurzerhand selbst übernahm. Heute ist Kober mit 75 Mitarbeitern Spezialist für vielfältige Produkte aus Porzellan. Zudem engagiert sich Kober ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen. red