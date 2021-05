Am Pfingstmontag wurden in der Jubilate-Kirche im Grund Maximilian Querfurth und Felix Voigt konfirmiert. Pfarrer Hans-Peter Göll versicherte den Konfirmanden, dass sie von Gott gewollt und geliebt sind. In der Vorbereitung über Zoom und GoTo-Meeting wurde einiges geschaffen, viel lustiger und persönlicher war jedoch die Vorbereitung mit Vorstellungsgottesdienst und Konfirmationsgottesdienst mit persönlichen Treffen.

„Lebt euer Leben im Vertrauen auf Gott und hängt euch nicht an Influencer“, so der Pfarrer . „Oder seht Gott als eueren Influencer, macht euer Like bei ihm.“ miw