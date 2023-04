Die schwindende Zahl aktiver Sänger , drohende Überalterung und ausfallende Auftritte sind für viele Chöre auch im Landkreis Kronach in den letzten Jahren zum Problem geworden. Von einem gegenteiligen Trend konnte der Vorsitzende des Kronacher Gospelchores , Matthias Simon, bei der jährlichen Mitgliederversammlung in der Kronacher Synagoge berichten.

Zwar sind für den Chor, der über 80 aktive und passive Mitglieder zählt, Veränderungen ebenso an der Tagesordnung wie für alle anderen Chöre. Manches, was Chören derzeit an die Existenz geht, sei absehbar gewesen, so Matthias Simon in seinem Jahresbericht. Andere Phänomene hätten die Proben- und Auftrittsverbote während der Corona-Pandemie verstärkt. Dem Kronacher Gospelchor ist der Neustart nach der Pandemiezeit mit gleich drei großen Konzerten gut gelungen: So konnte der Chor unter der Leitung von Christiane Stömer-Rauh mit einem Open-Air-Konzert das große Jubiläum des Jugendbildungshauses am Knock in Teuschnitz musikalisch bereichern. Ein Konzert während der Konzertreise nach Dinkelsbühl im Herbst und das große Neujahrskonzert in Haßlach bei Kronach rundeten den Neustart ab. Zehn neue Sängerinnen und Sänger stießen während und nach den eingeschränkten Probenmöglichkeiten zum Chor. Die Neuwahlen bestätigten die gesamte Führung des Chores in ihren Ämtern: Vorsitzender bleibt Matthias Simon, musikalische Leiterin Christiane Stömer-Rauh und die Kasse wird weiterhin von Günther Kestel geführt. red