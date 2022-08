Das neue Präsidium des Golfclubs Kronach hat erstmals zu einem Präsidumscup eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es für 46 Teilnehmer auf die „Runde“, um einen guten Score zu spielen, was dem einen oder anderen auch gelang. Der komplette Vorstand um Präsident Jürgen Grune, bestehend aus Kai Schreiber, Markus Faller, Nicole Fili, Andreas Dietrich und Steffen Rubenbauer, übernahm die Siegerehrung und beglückwünschte die Gewinner der einzelnen Klassen.

Gertraud Martin an der Spitze

Bei den drei ausgespielten Nettowertungen gewann in der Klasse C Petra Brehm vor Ingeborg Hofmann. In der Klasse B setzte sich Gertraud Martin vor Hans Rebhan durch. In der Klasse A siegte Tanja de Bortoli vor Ruth-Beate Müller. Die Bruttowertung gewannen bei den Damen Christina Preinfalk und bei den Herren Bernd Brehm.

Die Sonderwertungen Longest Drive der Damen gewann Tanja de Bortoli und Holger Kraut bei den Herren. Bei der Wertung Nearest To The Pin setzten sich Ruth Beate Müller und Markus Faller an die Spitze.

Nachdem alle Spieler wieder im Clubhaus eingetroffen waren, garantierte ein leckeres fränkisches Buffet eine ausgiebige Stärkung. Eine Überraschung gelang mit dem Eiswagen eines aus der Region stammenden Bauernhofes. Eine abschließende Tombola mit Preisen rundete den Turniertag ab . rg