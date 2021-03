Am Mittwoch gegen 12.55 Uhr kam es auf dem mehrspurig ausgebauten Teilstück der B 173, Höhe DM-Markt, zu einem Auffahrunfall. Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes fuhr in Richtung Norden und musste wegen eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende Golf-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Rettungswagen auf. Durch das Auslösen der Front-Airbags wurde die 62-Jährige leicht am Unterarm verletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Schaden am Rettungsfahrzeug beläuft sich auf etwa 2000 Euro.