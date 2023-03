Beim Gartenbauverein Ziegelerden ist bei der Jahresversammlung eine Ära zu Ende gegangen. Nach 25 Jahren an der Spitze des Vereins legte Vorsitzende Margit Schramm ihr Amt in jüngere Hände. Die Geschicke des Vereins führt in Zukunft ihr Sohn Frank Schramm.

Margit Schramm war seit 40 Jahren beim Gartenbauverein aktiv. Dafür wurde ihr die goldene Ehrennadel des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau und Landespflege verliehen, die Kreisvorsitzender Fritz Pohl überreichte. Er bedankte sich bei Margit Schramm für ihren Einsatz für den Gartenbauverein und die Natur und ihre Präsenz auch im Gartenbau-Kreisverband.

Stadtrat Ralf Völkl bedankte sich bei Schramm und dem Gartenbauverein für die zahlreichen Aktivitäten im Ort. So habe der Verein die Gestaltung des Ortsplatzes bei der ehemaligen Gemeindekanzlei übernommen und schmücke den Platz beispielsweise zu Ostern. Mit den Osterspaziergängen mit Kaffee und Kuchen habe er die Leute aus dem Ort zusammengebracht. Weiterhin habe sich der Verein bei der Gestaltung des Tappenmacherplatzes sowie der Pflege der Bepflanzung an der Kriegergedächtniskapelle und der St.-Michaels-Kirche engagiert. Nach den Kassenberichten von Herta Baier für die vergangenen Jahre und der Entlastung auf Antrag der Kassenprüfer Klaus Noak und Käthe Bittermann, wurde einstimmig ein neuer Vorstand gewählt: Vorsitzender Frank Schramm, Stellvertreterin Renate Graf, Schriftführer wurde neu Ralf Völkl, Kassiererin bleibt Herta Baier, unterstützt von Isabella Simon. In den Vereinsausschuss wurden Frank Bittruf, Liselotte Heider, Reinhard Graf und Roland Schramm gewählt. Kassenprüfer sind Käthe Bittermann und Inge Roth.

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft hat der Verein in den vergangenen Jahren einzeln durchgeführt. Die Jubilare waren im Jahr 2021 für 25-jährige Mit-gliedschaft Ute Bittruf, Elisabeth Porzelt und Ilse Graf, im Jahr 2022 Otilie Detsch, Philipp Schedel, Klaus Noack , Heidi Franz, Ralf Völkl und Manfred Thiedemann sowie 2023 Margita Halmbaum. „Natur und Ökologie werden immer wichtiger und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, etwa zum Insektenschutz“, meinte Fritz Pohl und freute sich, dass der Verein einen Nachfolger an der Vereinsspitze gefunden hat.

Die Gartenbauvereine leisteten eine wertvolle Arbeit und es gelte, sie zukunftsgerecht aufzustellen. Kinder- und Jugendgruppen , wie es sie in einigen Vereinen gebe, seien eine hervorragende Sache, denn die Kinder- und Jugendlichen seien wirklich begeisterungsfähig. Durch den Obstpakt Bayern wolle der Freistaat mit einem Förderprogramm die Anzahl der Obstbäume deutlich erhöhen. Der neue Vorsitzende Frank Schramm sah es als Ziel, den Gartenbauverein nach Corona wiederzubeleben und gerade auch Kinder- und Familien anzusprechen. Schließlich seien Natur, Gärten und biologische Lebensweise aktuelle Trends. vz