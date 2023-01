Bei der Jahresabschlussfeier des Heimat- und Trachtenvereins Haig im Frankenwald dominierte in der Trachtenstube die Musik. Die Gäste waren begeistert von dem Dargebotenen der Haache Volksmusikanten unter der Leitung des 20-jährigen Nachwuchsdirigenten Max Lifka. Das breit gefächerte, etwa siebzigminütige Programm fand viel Anerkennung.

Furios der Auftakt mit dem Medley „Deutschland ist schön“. Heinz Briegel hat die traditionellen Lieder modern arrangiert und zu einem unterhaltsamen Gesamtwerk für die Mittelstufe zusammengefügt. Unter anderem wurden „Das Wandern ist des Müllers Lust“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder aber „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ dargeboten. In diesem Zusammenhang ging ein besonderer Dank an Bürgermeister Rainer Detsch , der dieses Stück für die Haiger gesponsert hat.

Großen Beifall gab es dann für „I do it for you“, einfühlsam dargeboten. Aber auch der Song „My Grandfathers Clock“ ließ die Herzen der Besucher höher schlagen. Ein weiterer Höhepunkt war das Lied „Swingin’ Safari“, geschrieben vom deutschen Bandleader Bert Kaempfert. Stimmungsvoll erklangen unter anderem „Marsch der Soldaten“, „The Longest Time“ sowie „Heal the World“.

Vorstandsmitglied Ilka Gremer zeigte sich zufrieden mit dem Erreichten. Der Brauchtumsgedanke sei trotz Pandemie hochgehalten worden. Vor allem würdigte sie den Einsatz der Vereinsidealisten.

Zusammen mit den weiteren Vorstandsmitgliedern Stefan Nüchterlein und Matthias Lifka wurden mehrere Ehrungen durchgeführt. So wurden unter anderem für 40-jährige Mitarbeit Gerd Kreul, Norbert Kreul, Annette Lifka, Thomas Rauh, Bernhard Welscher und Gabi Krautwurst mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit erhielten die silberne Ehrennadel Gabriele Dittrich, Stefan Ender, Nadine Krautwurst, Hannelore Schlick, Jürgen Schlick und Georg Vorndran. Ebenfalls zählte zum Kreis der Geehrten Fähnrich Martin Buckreus, der bereits 20 Jahre dieses Amt ausübt.

Bürgermeister Rainer Detsch dankte im Auftrag der Gemeinde Stockheim den Haiger Trachtlern für ihr beispielhaftes Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft. „Mit der Pflege von Brauchtum und Volksmusik leisten die Heimat- und Trachtenvereine einen wertvollen Beitrag zur Stabilisierung und Weiterentwicklung unserer Wertegemeinschaft. Die Haiger stärken mit ihrem Engagement das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie unsere Gemeinschaft insgesamt“, so der Bürgermeister. gf