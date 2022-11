„Man sollte den günstigen Wind nicht ungenutzt lassen“: Der Sinnspruch vom römischen Epiker Vergil ist schon fast 2000 Jahre alt, aber anlässlich der Bürgerversammlung in Gössersdorf konnte er aktueller nicht sein. Bürgermeister Jörg Neubauer hatte zur Bürgerversammlung in den Gössersdorfer Gasthof Alex eingeladen.

Neben den Sorgen und Nöten der Gössersdorfer Bevölkerung ging es vor allem um ein Thema, das spätestens seit dem Landtagsbeschluss über die Außerkraftsetzung der 10H-Regel für Windkraftanlagen für neuen Diskussionsstoff gesorgt hatte: In der Gegend um Gössersdorf sollen nun weitere vier Windkraftanlagen entstehen.

Einige Bürger sind dagegen

Als Experten hatte Neubauer den Windkümmerer Hubert Treml-Franz von der Energieagentur Nordbayern mitgebracht. Dass die Windkraft nicht ganz unumstritten ist, brachten auch einige Bürger aus dem benachbarten Rugendorf zum Ausdruck, die sich vor der Gastwirtschaft versammelt hatten.

Auf der dortigen Flur sind in den vergangenen Jahren einige Windräder entstanden, an denen sich die Anwohner stören. In Zeiten der Energieknappheit und des Klimawandels führe jedoch kein Weg an erneuerbaren Energien vorbei. Das wurde in den Ausführungen von Hubert Treml-Franz mehr als deutlich. Die entscheidende Frage sei, wie man mit dem Thema Windkraft richtig umgeht. Die Wertschöpfung aus Windkraft sollte in der Region bleiben, ist sich der Weißenbrunner Bürgermeister sicher.

Der Vorteil von Windenergie

Die Flächen auf der Höhe bei Gössersdorf versprechen indes ein gute Windausbeute. Während Photovoltaik-Anlagen nur tagsüber Strom liefern, arbeiten Windkraftanlagen bei Wind rund um die Uhr.

In Planung sind insgesamt vier große Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 250 Metern. Die Nabenhöhe liegt bei 169 Metern und der Durchmesser der Rotoren soll 162 Meter betragen. Die Leistung eines einzelnen solchen Windrads beträgt sechs Megawatt. Nach der Fertigstellung der vier Windriesen in Gössersdorf wird eine Gesamtnennleistung von 24 Megawatt erreicht.

Ohne Windkraft werde es in Zukunft nicht gehen, das war die nahezu einhellige Meinung in Gössersdorf . Es werden also auf jeden Fall Windkraftanlagen entstehen. Die Frage ist, ob man das Geschäft mit der Energie Großkonzernen überlässt oder ob man die Wertschöpfung vor Ort anstrebt. Und genau das soll nun in Weißenbrunn der Fall sein.

Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten, aber wenn alles nach Plan läuft, wird erst im Herbst 2026 die erste Anlage in Betrieb gehen können. Die Hürden für dieses Großprojekt sind hoch. Geplant ist die Beteiligung von Bürgern , der Kommune und von hiesigen Investoren. 20 Prozent an Eigenkapital sind nötig, um das Projekt zu finanzieren. 80 Prozent der Kosten sollen durch Kredite finanziert werden. Dass sich so ein finanzielles Engagement auf Dauer rechnet liegt klar auf der Hand, wie Treml-Franz anhand von verschiedenen Tabellen und Berechnungen belegen konnte. „Wir mussten einfach aktiv werden“, so Neubauer. „Wenn wir die Hände in den Schoß legen, dann werden Großinvestoren das Geschäft machen und wir werden nur einen Bruchteil des Kuchens bekommen“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Artenschutzrechtliche Prüfung

Das Projekt ist jedoch bereits auf den Weg gebracht und man hofft auf rege Beteiligung aus der Region. Zunächst jedoch sind noch einige Hürden zu meistern. Von Februar bis September 2023 ist eine artenschutzrechtliche Prüfung geplant.

Dann ist ein längeres Prüfungs- und Genehmigungsverfahren notwendig. Schließlich soll es für die Anleger ein nachhaltiges finanzielles Engagement sein. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Baubeginn im Frühjahr 2026 erfolgen. Auch für die Gemeinde Weißenbrunn würde das für die Zukunft erhebliche Mittel in die ziemlich gebeutelten Kassen spülen. jj