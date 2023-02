Zahlreiche Gratulanten aus Politik, Vereinen und Verbänden beglückwünschten Altbürgermeister Hans Pietz zum 65. Geburtstag . Sie drückten dem ehemaligen Rathauschef Wertschätzung, Dank und Anerkennung aus.

Hans Pietz lenkte von 2008 bis 2020 die Geschicke des Marktes Pressig . Bürgermeister Stefan Heinlein sprach Glückwünsche und Anerkennung für die Leistungen seines Bürgermeister-Vorgängers aus.

„Ich möchte mich vor allem bedanken für die Unterstützung und deine Tatkraft in den vergangenen Jahren. Gemeinsam war immer unser Motto, und so soll es noch lange weitergehen“, sagte der Rathauschef. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch schloss sich im Namen der Aktionsgemeinschaft Markt Pressig der Gratulation und den Dankesworten an.

Der Altbürgermeister war und ist auch heute noch eine tragende Säule der AGMP. Er sei unverzichtbar bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und beteilige sich auch am Weihnachtsmarkt als wertvoller Helfer.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag Kronach, Stefan Wicklein, gratulierte für die Kreistagsfraktion und für den FW-Kreisverband Kronach. Für den ASB- Kreisverband entboten die stellvertretende Kreisvorsitzende Christa Steiger und der Kreisgeschäftsführer Ingo Holzmann Glückwünsche an ihren ASB-Kreisvorsitzenden Hans Pietz .

Pressigs Altbürgermeister konnte sich weiter über persönliche Glückwünsche von Bürgermeister Thomas Löffler (Steinbach am Wald), Tettaus Bürgermeister Peter Ebertsch sowie den ehemaligen Bürgermeistern Egon Herrmann (Weißenbrunn), Hans-Peter Laschka (Mitwitz) und Gabi Weber (Teuschnitz) freuen. Von der DB als früherem Arbeitgeber des Jubilars war eine Abordnung zur Gratulation erschienen. Ferner kamen Glückwünsche von der Schulleitung der Grund- und Mittelschule Pressig sowie von Abordnungen des Musikvereins Rothenkirchen, des Schützenvereins und der Dorfgemeinschaft Friedersdorf sowie von vielen weiteren Gratulanten aus Vereinen, Verbänden und Institutionen. eh