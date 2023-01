Hans Michel ist vielfach ehrenamtlich engagierter Bürger in Rothenkirchen und im Markt Pressig . Unter anderen ist Hans Michel seit über 16 Jahren zuverlässiger Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Markt Pressig und führte 2006 die erfolgreiche zweite Währung für den Markt Pressig ein, das sind Einkaufs- Geschenkgutscheine.

Nun freute er sich sehr über einen Überraschungsbesuch besonderer Art. Die syrische Flüchtlingsfamilie Mohamad war von 2014 bis 2018 in Rothenkirchen untergebracht. Auch Sieglinde und Hans Michel kümmerten sich in dieser Zeit, neben anderen hilfsbereiten Bürgern , rührend um das Wohlergehen der Familie, woraus eine Freundschaft mit Familie Michel entstand.

Vor vier Jahren zog die Familie Mohamad nach Minden in Westfalen und der Kontakt war weniger geworden. Nun zum Jahreswechsel stand plötzlich die Familie Mohamad vor der Tür bei Hans Michel, um einen Kurzbesuch abzustatten und nochmals für alles zu danken was ihnen Gutes in Rothenkirchen widerfahren und entgegengebracht wurde.

Inzwischen haben die drei Töchter Helin, Delwin und Roxan den Rothenkirchener Hans Michel als Opa angenommen. Für Sommer dieses Jahres haben sie Opa Hans einen weiteren Besuch in Rothenkirchen versprochen. Dieser freute sich über den Besuch und tauschte so manche Erinnerungen mit der Familie aus, die inzwischen in Minden Fuß gefasst hat und gut integriert ist. eh