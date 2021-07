In der Auferstehungskirche Stockheim feierten sechs junge evangelische Christen das Fest der Konfirmation . Pfarrer Michael Foltin verglich in seiner Festpredigt das Wachstum des Glaubens mit dem Wachstum eines Baumes. So wie die Wurzeln eines Baumes aus dem Erdreich ihre Lebensgrundlage schöpfen, so sollen die Glaubenden in der unerschöpflichen Liebe Jesu Christi eingewurzelt sein.

In der Gottesdienstfeier wirkten Alexandra Wittmann (Kirchenvorstand Burggrub) und der Vertrauensmann des Kirchenvorstandes Stockheim , Rudolf Jaros, mit. An der Orgel umrahmte Hans-Peter Solowan den Festgottesdienst musikalisch.

Freunde und Angehörige der Konfirmanden brachten gesangliche und musikalische Darbietungen mit ein. eh