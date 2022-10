In der Sankt-Laurentius-Kirche in Burggrub feierten am Sonntag elf Jubilare ihre goldene Konfirmation und drei Jubilare blickten auf ihre Konfirmation vor 25 Jahren zurück. Pfarrer Michael Foltin verglich in seiner Festpredigt die Silber- und Goldjubiläen mit den wertvollen Bodenschätzen Silber und Gold.

Schätze des Friedens verteilen

Deren Besitz, nach anstrengender Schatzsuche, ist sehr begehrt. Gottes Güte halte viele Schätze des Lebens bereit. Der Glaube an Gott sei wie die Bodenhaftung in allen Lebensläufen. Da gelte es, Schätze des Friedens und der Barmherzigkeit im Miteinander jeweils zu verteilen und anzuwenden.

Das Evangelium verkündete die Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes Ute Schwarz. Die musikalische Leitung oblag Brigitte Geißer. Die goldene Jubelkonfirmation feierten Marion Beetz, Jutta Biesenecker, Marion Dünkler, Ute Engelhardt, Günter Freimuth, Petra Gehring, Herbert Hempfling, Jürgen Knörr, Norbert Schwämmlein, Siegfried Schwarz und Karlheinz Wünsch. Nicole Hofmann, Marco Vetter und Katja Wünsch-Becker waren die Silberjubilare.

Karl-Heinz Hofmann