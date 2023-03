Eine junge Glaskünstlerin aus Lauscha gibt am kommenden Samstag, 4. März, von 12 bis 15 Uhr im Europäischen Flakonglasmuseum in Kleintettau eine Vorführung ihres Handwerks. Das teilt der Veranstalter in einer Pressemeldung mit. Aus Glasstäben entstehen filigrane Werke in Form von Tieren, Blumen oder anderen Figuren. Seit seiner Eröffnung im Dezember 2008 stehe im Europäischen Flakonglasmuseum die Entwicklung des Glasflakons von seinen antiken Anfängen bis hin zur Moderne ebenso im Fokus von Forschung und Vermittlung wie die allgemeine Parfüm- und Kosmetikkultur Europas. Das Museum hat wechselnden Ausstellungen und eine Sammlung mit rund 7000 Objekten. Foto: Europäisches Flakonglasmuseum