Seit den 1980er Jahren betreibt Gisela Kretschmer aus Kulmbach den Vertrieb eines Badezusatzes . Im Laufe ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit konnte sie einen beträchtlichen Kundenkreis erschließen.

An den Samstagen im zweiten Halbjahr besuchte Kretschmer unzählige ihrer langjährigen Kunden persönlich, um so eine besondere Spende an die Lebenshilfe Kronach und das „Lebenswerk“ in Kulmbach möglich zu machen. Insgesamt konnte sie so eine Gesamtsumme von 1270 Euro erzielen, welche sie je zur Hälfte den beiden Institutionen zur Verfügung stellte. Gisela Kretschmer möchte sich auf diesem Weg nochmals bei ihren Kunden bedanken, die es möglich gemacht haben, diese Spenden weiterzureichen. Ein weiterer großer Dank gebühre ihrer Tochter Monja und ihrem Sohn Matthias für die Unterstützung bei dieser Spendenaktion .

Der heute 75-Jährigen bereitete es große Freude, nach so vielen Jahren ihre Kunden noch einmal zu besuchen, und sie ist dabei besonders glücklich über den sehr großen Zuspruch zu ihrer Aktion. Ab Januar wird sie erneut losziehen, um ein weiteres Spendenprojekt in der Region zu starten. Jeder, der möchte, kann hier dann mitspenden. Pro Flasche gibt der Käufer automatisch 1,50 Euro für einen guten Zweck. hs