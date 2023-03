Mit der Schlussfeststellung konnte das Dorferneuerungsverfahren Tüschnitz zum Abschluss gebracht werden. Bürgermeister Bernd Rebhan machte darauf aufmerksam, dass private Maßnahmen im Dorferneuerungsgebiet weiterhin durch das Amt für Ländliche Entwicklung gefördert werden können. Der Förderbetrag könne sich auf bis zu 40 Prozent der Gesamtsumme belaufen.

Zunächst wurden nur 200.000 Euro aufgenommen, aber schon bald flossen 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln hinein. Die wichtigsten Projekte ließ der Bürgermeister noch einmal Revue passieren. Abschließend dankte der stellvertretende Bürgermeister Thomas Meyer allen Beteiligten.

Verschiebung von Preisverleihung

Für die Grund- und Mittelschule wurde das Gewerk „Leichtmetallbau- und Verglasungsarbeiten“ für das Ratsgremium ermöglicht. Die Submission wird am 18. April stattfinden. „Wenn eine deutliche Entscheidung nach oben hin erfolgt“, wird laut Gemeinderat Ralf Pohl noch einmal das Gemeindegremium beauftragt.

Die Vergabe des Ehrenamtspreises wurde noch einmal verschoben. Dies hatte Ursula Eberle-Berlips beantragt. Im Baugebiet „Lohäcker“ in Burkersdorf wurden verschiedene Bereiche der Straße in „Lohäcker“ umbenannt. Die neue Verkehrsfläche „Fußweg Melm I und Melm II“ ist um ein zusätzliches Teilstück erweitert worden. Die Küpser Bürgerstiftung vergab 200 Euro an Stiftungsmitteln an den Förderverein für die Küpser Orchester.

Ein Anbau an das bestehende Vereinsgebäude des Turnvereins 1913 Schmölz ist in der Erschließung gesichert. Durch die Umsetzung des Bauvorhabens dürfen sich die Wasserverhältnisse der angrenzenden Grundstücke nicht verschlechtern.

Gewerke wurden vergeben

Durch den Wegfall der Mehrwertsteuer bei der Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Grund- und Mittelschule werden nun 24.672 Euro gespart. An Zuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C für aktive Feuerwehrleute erhält die Marktgemeinde einen Betrag von maximal 1800 Euro .

Der Marktgemeinderat begrüßte den Vergabevorschlag an die Agentur Liquid, Augsburg. Auf Grundlage des Basispaketes soll ein belastbarer Vorentwurf erarbeitet werden.

Der Ausbau der Ortsstraße Melanger wurde an die Firma Schindhelm für 876.445 Euro vergeben. Um die Trinkwasserleitung im Bereich Küps-Kugelgasse wird sich für 361.035 Euro die Firma Schmittnägel, Wallenfels, kümmern. rg