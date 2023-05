In den zweiten Abschnitt der Dorferneuerung sind die Wolfersgrüner Bürger gemeinsam mit dem Planungsbüro Kittner und Weber aus Sonnefeld „spaziert“. Die Stadt Wallenfels hatte zu einer Begehung des Sanierungsbereiches eingeladen, bei der die Bürger ihre Ideen einbringen konnten. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Alten Schulhaus sollen nun die Freiflächen zwischen Kirche und der Kreuzung in der Dorfmitte gestaltet werden.

Bürgermeister Jens Korn freute sich über das große Interesse der Bevölkerung: „Die Erneuerung der Dorfmitte ist dann ein Erfolg, wenn sich alle wohlfühlen und gerade die jungen Wolfersgrüner eine Zukunft im Ort sehen.“

Udo Weber, der bereits die Sanierung des Kirchenumfeldes in Wallenfels geplant hatte, zeigte die Möglichkeiten der Neugestaltung auf. Im Bereich der Kreuzung soll es nach dem Willen der Bürger zu einer übersichtlicheren Verkehrsführung kommen. Insgesamt wünschten sich die Teilnehmer mehr Grün in der Ortsmitte. So soll der frühere Garten vor dem Schulhaus wiederbelebt werden. Auch der Bereich um das Kriegerdenkmal wurde von den Wolfersgrünern intensiv besprochen. Die Bürger können sich vorstellen, die Einfriedung zu entfernen und das Denkmal zugänglicher zu machen.

Zahlreiche Ideen gab es auch für die Brachfläche, auf der früher das Backerhaus stand. red