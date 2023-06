Von einer einzigartigen Erfolgsgeschichte sprach der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner bei der Mitgliederversammlung der Genussregion Oberfranken . „Unser Verein ist zur Marke geworden, die in ganz Bayern und darüber hinaus bekannt ist“, sagte der Vorsitzende. Er verwies darauf, dass der Verein im Jahr 2016 von der deutschen Unesco als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet wurde: „Wir sind die erste Regionalinitiative, der diese Ehre zuteil wurde.“

Bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Schnupp in Altdrossenfeld ernannte Söllner den Kulmbacher Hotelier Stephan Ertl zum Ehrenmitglied. Ertl habe den Verein seit der Gründung im Jahr 2007 als Vorstandsmitglied in wesentlichen Bereichen geprägt. Nun lege er sein Ehrenamt in jüngere Hände. Ertls Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender der Genussregion Oberfranken ist der Wartenfelser Gastronom Alexander Schütz.

Bei den Wahlen wurde Klaus Peter Söllner für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt: „Ich mache noch bis 2025 weiter, dann muss ein Jüngerer ran.“

Die weiteren Vorstandsmitglieder Christian Herpich (Vizepräsident der Handwerkskammer Hof) und Bernd Sauer (Kuratoriumsvorsitzender Bayreuth) sowie Wolfram Brehm (Hauptgeschäftsführer der IHK Bayreuth) und Frank Ebert (Oberfranken offensiv) wurden in ihren Ämtern bestätigt. red