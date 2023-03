Unter dem Motto „Die Großgemeinde putzt sich heraus und macht sich fit für den Frühling “ sind Bürgerinnen und Bürger von Steinwiesen und den Ortsteilen Neufang, Birnbaum und Nurn, Klein und Groß, zu einer „Frühjahrsputzaktion“ eingeladen worden. Die Aktion ging von „SteinwiesenAktiv“, der Kommunalentwicklung sowie dem Markt Steinwiesen aus. Startpunkt war in Steinwiesen am Rathaus, in den Ortsteilen an den Feuerwehrhäusern.

Über 100 Bürgerinnen und Bürger , darunter Kinder, Jugendliche und auch Senioren, Vereine und Initiativen sowie die Freiwilligen Feuerwehren engagierten sich zwischen neun und zwölf Uhr tatkräftig, um die Straßenränder, Gehwege und Grünflächen von Müll zu befreien. Sogar die Bewohner des Koberhauses hatten sich angeschlossen und die rote Rikscha war bei strahlendem Sonnenschein schon von weitem zu sehen.

Dass dieser kollektive Frühjahrsputz nötig war, zeigte sich wieder einmal eindrucksvoll. Dutzende blaue Säcke kamen in den Ortsteilen zusammen. Besonders auffällig waren die unzähligen Zigarettenkippen an den Straßenrändern. Zudem lagen immer wieder Masken, Radkappen, Plastikmüll und unzählige Bier- und Sektflaschen in den Grünflächen.

Nach getaner Arbeit kamen gegen Mittag alle Helfer bei den jeweiligen Feuerwehrhäusern zusammen. Gemeinsam ließen sie bei strahlendem Sonnenschein und Musik den erfolgreichen Frühjahrsputz bei einer gemütlichen Runde ausklingen.

Bürgermeister Gerhard Wunder freute sich über die vielen Helfer. Gerade als Tourismusregion sei es wichtig, dass Wege und Plätze sauber sind. sd