Das Leitungsteam der katholischen Jugend will am Samstag, 19. März, für den Frieden beten. Dazu sind alle Interessierten um 16.30 Uhr herzlich zum Friedenskreuz am Kreuzberg eingeladen. Um 16 Uhr ist am Schwimmbad der Treffpunkt für alle, die gemeinsam zum Kreuz hochlaufen wollen. Ukrainische Fahnen und Farben sind als Zeichen der Solidarität gern gesehen. red