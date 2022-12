Die „Allianz B 303 plus“ ist ein interkommunaler Zusammenschluss von zehn Gemeinden, die entlang der Bundesstraße 303 gelegen sind. Mitglieder aus dem Landkreis Coburg sind die Gemeinden Ebersdorf bei Coburg, Weidhausen bei Coburg, Grub am Forst, Niederfüllbach, Untersiemau, Großheirath und Sonnefeld. Dazu kommt der Markt Marktgraitz aus dem Landkreis Lichtenfels und der Markt Mitwitz sowie die Gemeinde Schneckenlohe aus dem Landkreis Kronach.

Probleme gemeinsam angehen

Im Allianzgebiet leben rund 30.000 Einwohner. Ziel der Zusammenarbeit ist die nachhaltige Entwicklung der Region zu einem lebenswerten und zukunftsfähigen Wohn- und Arbeitsstandort.

Zahlreiche Herausforderungen in ländlichen Räumen enden nicht an der Gemeindegrenze. Ganz im Gegenteil gehen sie meist darüber hinaus, so dass eine gemeinsame Lösungsstrategie effizienter sein kann.

Verbesserung der Infrastruktur

Erster Vorsitzender des Vereins ist Michael Keilich, Erster Bürgermeister der Gemeinde Sonnefeld. Sein Stellvertreter ist Oliver Plewa, Erster Bürgermeister des Marktes Mitwitz . Dritter Vorsitzender ist Jochen Partheymüller , Erster Bürgermeister von Marktgraitz.

Für den Bereich Mitwitz wird 2023 die Dorfplatzgestaltung rings um den Dorfbrunnen in Leutendorf gefördert. Die Mitwitzer Schule wird bei der Anschaffung von Spielgeräten für die Pausen unterstützt.

Ein Ziel ist die Verbesserung des Radwege- und Wandernetzes. So soll ein 83 Kilometer langer Radweg für eine große Runde sowie 18 bis 25 Kilometer lange kleine Runden geschaffen werden. Dies wird die Mitgliedsgemeinden verbinden. Auch sollen Datenbanken entstehen, die auf freie Flächen oder leerstehende Gebäude hinweisen. rg