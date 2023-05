Die erste Autorenlesung im Oberen Schloss in Küps kam gut an. Unter dem Motto „Best of Soko Franken – Sex & Crime & Rock ’n’ Roll!“ fand die Premiere mit dem Lichtenfelser Krimiautor Volker Backert im Kreuzgewölbe statt. Er präsentierte die Highlights seiner Frankenthriller. Dabei wurde er vom Redwitzer Franz Wachter alias Mafioso Corleone an der Gitarre begleitet, der für emotionale musikalische Einlagen sorgte.

Bürgermeister Bernd Rebhan freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung. Innerhalb weniger Tage seien die rund 30 Karten für die Veranstaltung ausverkauft gewesen.

Mit einem Begrüßungsgetränk wurden die Gäste in der Remise willkommen geheißen. Die Akustik des Kreuzgewölbes bewährte sich bei der Lesung und den Musikbeiträgen.

Küps sei ihm aus der Jugendzeit und den damaligen Aufenthalten in guter Erinnerung, begann Volker Backert, der heute Abteilungsleiter für Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt Coburg ist, seine Lesung.

Den Auftakt machte sein Erstlingswerk „Das Haus vom Nikolaus“, in dem ein Serienmörder auf fränkischen Festivals wütet. Im Buch „Todesfessel“ stand mit Ballett und Theater ein anderes Metier im Mittelpunkt.

Die Lieder von Franz Wachter waren inhaltlich den Texten von Volker Backert angepasst und reichten von Robbie Williams über Steppenwolf bis zu den Doors . Zum dritten Buch „Hardrock“, bei dem Volker Backert die Drogen- und Rockerkriminalität in einem Thriller verpackt, gehörte schließlich der Song „Cocaine“ von Eric Clapton . Im fünften Werk „Oktobernacht“ wechselte der Autor die Betrachtungsweise, weil erstmals nicht Ermittler Charly Herrmann, sondern eine Betroffene ihre Sicht von ungeklärten Mordfällen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung schildert. Für ihr gelungenes Zusammenspiel erhielten Volker Backert und Franz Wachter Applaus. Schließlich versah der Krimiautor zahlreiche seiner Thriller mit persönlichen Widmungen. red