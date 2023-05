Elf heimische Vereine, die Kirchenstiftungen Lahm und Oberrodach , der Kindergarten Teuschnitz, die Kronach leuchtet gGmbH, die Stadt Wallenfels und der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach hat die VR-Bank mit Spenden bedacht. Die Übergabe erfolgte durch den Bereichsdirektor Gerhard Zettel sowie seinen Stellvertreter Thomas Kolb. Kolbs Nachfolger Uwe Detsch wurde vorgestellt, er übernimmt zum 1. Juli dieses Jahres die Geschäftsstellenleitung der Hauptstelle in Kronach .

„Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, dass unsere Spenden in der Region verbleiben und hier möglichst vielen Menschen zugutekommen“, erklärte Gerhard Zettel, der die Bedeutung des Ehrenamts herausstellte, ohne die man in der Heimat um einiges ärmer wäre. Die Spenden stellten zugleich eine Wertschätzung für die so wertvolle, vor Ort geleistete Arbeit dar.

Ermöglicht wurden die Spenden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro durch das Gewinnsparen – eine Kombination aus Sparen und Lotterie. Der monatliche Lospreis beträgt fünf Euro. Vom Loseinsatz werden vier Euro gespart; ein Euro wird für die Verlosung eingesetzt. Mit jedem Los werden 25 Cent zur Unterstützung karitativer Institutionen, Einrichtungen und Vereinen verwendet.

Die Spendenempfänger

VdK-Ortsverband Windheim (Förderung/Unterstützung sozialer Event-Kalender 2023), Turnerschaft Kronach (Unterstützung Spendenlauf an der Ködeltalsperre 2023), Stadt Wallenfels (Sanierung Kapelle in Dörnach), FC Wallenfels (Anschaffung Rasenmähroboter), Sportvereinigung Rothenkirchen (Anschaffung Rasenmähroboter), Original Reichenbacher Blasmusik (60-jähriges Vereinsjubiläum), Ludschter Foasenachter (Requisiten und Kostüme), Kath. Kirchenstiftung St. Ägidius Lahm (Jubiläum 700 Jahre Pfarrei Lahm), Filialkirchenstiftung Heilig Kreuz Oberrodach (Sanierung Kirchendach Oberrodach ), Kronach leuchtet gGmbH („ Kronach leuchtet“ 2023), Kronacher Kunstverein (Unterstützung Ausstellung im Zuge des Jahresprogramms), Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach ( Rosenberg Festspiele 2023 und Jubiläumsausstellung „ Hans von Kulmbach “), FC Bayern München Fanclub Hirschfeld (Feierlichkeiten 25-jähriges Vereinsjubiläum), Kronach Creativ (Konzerte VHS-Musikring - Spielzeit 2022/2023), Kath. Kindergarten „St. Anna“ Teuschnitz (Anschaffung Farbtempel für Spielecke), Sportvereinigung Steinwiesen-Abteilung Turnen (Unterstützung Wettkämpfe/Ausbildung Turner), Heimat- und Kulturverein Steinberg (Feierlichkeiten 30-jähriges Vereinsjubiläum). hs