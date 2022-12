Die „Koinor-Horst- Müller-Stiftung“ spendete während der Weihnachtsgala im Kreiskulturraum Kronach stattliche 20.000 Euro an die Hilfsaktion „1000 Herzen für Kronach “. Die Ziele von 1000 Herzen, sozial Schwächeren zu helfen, seien auch ein Anliegen der im Jahr 2000 ins Leben gerufenen „Koinor-Horst-Müller-Stiftung“, so Stiftungsrat Michael Schulz auf der Bühne.

Horst Müller gründete 1953 das Unternehmen Koinor Polstermöbel in Michelau und leitete es als Inhaber bis 1991. Der Gründer verband seinen unternehmerischen Erfolg mit dem Bekenntnis zur Verantwortung für die Gesellschaft und ihre Bürger. Dieses soziale Engagement fand Ausdruck in der Errichtung der gemeinnützigen Stiftung im Jahre 2000. Die Stiftung wird heute von einem Stiftungsrat geleitet und vom Stiftungsvorstand gemanagt. Die Mitarbeit in der Stiftung ist grundsätzlich ehrenamtlich, auch darin sieht Schulz eine wichtige Parallele zu „1000 Herzen“. Wichtig sei aber für die Stiftung der Aspekt, dass „1000 Herzen“ ausschließlich Menschen in Stadt und Landkreis Kronach unterstütze und somit das Geld in unserer Region bleibe, was auch Wille des Stiftungsgründers war.

Für die Benefizaktion dankten Herta und Gerhard Burkert- Mazur für diese erneute großherzige Spende. Insgesamt habe die Stiftung in den vergangenen Jahren nun schon 140.000 Euro an die Hilfsaktion „1000 Herzen für Kronach “ gespendet. eh