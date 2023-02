Immer wieder macht die VR-Bank Oberfranken Mitte durch hohe Spenden das Leben in ihrer Heimat ein wenig besser. Erst im vergangenen Dezember hatte die Bank Spenden in Höhe von 19.100 Euro für 16 verschiedene Spendenzwecke im Landkreis Kronach getätigt. Nun erfolgte gleich im neuen Jahr eine weitere Spendenübergabe. Dieses Mal dürfen sich 15 Vereine und Institutionen beziehungsweise Schulen im Kronacher Geschäftsgebiet über Finanzspritzen von insgesamt 14.000 Euro freuen.

„Wir machen im neuen Jahr so weiter, wie wir letztes Jahr aufgehört haben“, sagte Bereichsdirektor Gerhard Zettel, als er − gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thomas Kolb − die Finanzspritzen an die jeweiligen Vertreter der Spendenempfänger überreichte. Als regionale Genossenschaftsbank sei es der VR-Bank Oberfranken Mitte wichtig, dass die Gelder breit in die Region fließen und dabei möglichst vielen Menschen zugutekommen. Zugleich würdige man damit auch das in der Region so stark ausgeprägte Ehrenamt.

Einmal mehr handelte es sich um Spendenzwecke querbeet durch viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Ermöglicht wurde der „Neujahrs“-Geldsegen durch das Gewinnsparen − eine Kombination aus Sparen und Lotterie. Der monatliche Lospreis beträgt fünf Euro . Davon werden vier Euro gespart, ein Euro wird für die Verlosung eingesetzt. Mit jedem Los werden 25 Cent zur Unterstützung karitativer und mildtätiger Institutionen, Einrichtungen und Vereine verwendet. Allen Teilnehmern winken Preise und Gewinnmöglichkeiten.

Die Spendenempfänger: Freiwillige Feuerwehr Unterrodach (Anschaffung bedruckter T-Shirts für Kinderfeuerwehr), Musikverein Rothenkirchen (Anschaffung neuer Instrumente), Gesangverein 1928 Oberrodach (Instandhaltung Vereinsfahne), 1. FC Hirschfeld (neue Trainingsanzüge), Turnerschaft Kronach (Anschaffung Trainingsgeräte für Handball-Abteilung), Faschingsgesellschaft Steinwiesen (neue Faschings-Kostüme), SC Rennsteig Steinbach am Wald (Anschaffung Trikots für Tischtennis-Abteilung), Kreisfischerverein Kronach ( Spende für Fischbesatz), Stadt Teuschnitz (Erweiterung des Spielplatzes), Jugendorchester Kronach (Notenmaterial und Instrumente für Nachwuchsmusiker), Verein der Freunde und Förderer des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums (Unterstützung Projekt-Seminare für Oberstufe), Freunde des Frankenwald-Gymnasiums (Unterstützung Projekt-Seminare für Oberstufe), Siegmund-Loewe-Realschule (Sommersportwoche 2023), RV Concordia 1910 (Anschaffung neuer Radballräder), Maximilian-von-Welsch-Realschule (Lichtmischpult für Bühnentechnik). hs