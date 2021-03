"Kräftiger Investitionsimpuls für die Region" bei der Sanierungsförderung für kommunale Einrichtungen: Nachdem im Vorjahr bereits Tettau eine Förderzusage für die Sanierung der Sporthalle erhielt, ist es dem Coburg/Kronacher Wahlkreisabgeordneten Hans Michelbach zusammen mit seinen Kollegen in der Koalition jetzt gelungen, 6,2 Millionen Euro aus Bundesmitteln für weitere drei Sanierungsvorhaben in der Region zu sichern. Die Mittel wurden am Mittwoch vom Haushaltsausschuss freigegeben, wie Michelbach mitteilte.

Wallenfels und Ludwigsstadt

Von der Gesamtsumme erhält die Stadt Wallenfels 1,5 Millionen Euro für die Sanierung ihres Freibades. Die Mittel sollen in die Verbesserung der technischen Anlagen und eine Neugestaltung des Badebereichs fließen. Für die Realisierung des Vorhabens sind knapp 2,2 Millionen Euro veranschlagt. Des Weiteren greift der Bund der Stadt Ludwigsstadt mit einer Förderung von drei Millionen Euro für die mit 4,4 Millionen Euro veranschlagte Sanierung des Freibades unter die Arme. Ferner wird die Sanierung und Erweiterung einer Freisportanlage in Neustadt bei Coburg mit knapp 1,7 Millionen Euro aus Bundesmitteln unterstützt. Das Vorhaben wird knapp 1,9 Millionen Euro kosten. red