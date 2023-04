Über zahlreiche Verbesserungen für den Stadtteil Gehülz freute sich der langjährige Stadtrat Hans Simon bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins im Sportheim des ATSV. Doch es stünden auch schwierige Maßnahmen an.

„Die Generalsanierung des Kindergartens ist sehr gut gelungen“, freute sich Hans Simon . Sehr gelungen sei auch der Ausbau der Straße Brunnschrott. An der evangelischen Kirche habe die Stadt ein Buswartehäuschen errichten können. Er dankte der Kirchengemeinde , die das dafür benötigte Grundstück zur Verfügung gestellt habe.

Eine große Herausforderung sei die geplante Erneuerung der Bonifatiusstraße.

Fraktionsvorsitzender Ralf Völkl berichtete, dass die SPD die Schaffung einer Fußwegeanbindung von Gehülz nach Kronach entlang der B 173 im vergangenen Jahr erneut aufgegriffen und beantragt habe. Die Stadt habe bei den Grundstückseigentümer angefragt, ob sie die benötigten Flächen abgeben würden. Weiterhin habe der Stadtrat auch die Ausweisung zweier großer Baugebiete in Gehülz befürwortet: auf der freien Fläche zwischen Bundesstraße und evangelischer Kirche sowie am Ortsausgang Richtung Kronach.

Kassier Michael Seegenschmiedt verwies auf eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Er berichtete, dass die SPD ihre Kassenführung auf ein Onlinesystem umstellen werde. Andreas Philipp und Christian Kreutzer bescheinigten Seegenschmiedt eine einwandfreie Kassenführung.

SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl betonte, die SPD-Bundesregierung habe trotz der Herausforderungen von Corona und Ukrainekrieg ein hervorragendes Krisenmanagement betrieben. Man habe die Energieversorgung stabilisiert, die Wirtschaft unterstützt und gleichzeitig viele sozialpolitische Kernprojekte in die Tat umgesetzt. Dazu zählte er die starke Erhöhung des Mindestlohns, das Bürgergeld oder die deutliche Ausweitung und Verbesserung des Wohngelds.

Ralf Völkl berichtete, eines der wichtigsten Projekte der Fraktion sei die Erneuerung des „CranaMare“ gewesen. Nach knapp 30 Jahren seien die technischen Anlagen überholungsbedürftig. Ziel sei es, das Bad mit verschiedenen Becken und Angeboten weiterhin attraktiv zu gestalten. Mit der Festlegung auf ein Bauherrenmodell sowie der Verabschiedung eines Finanzierungskonzepts seien nun die Grundlagen für das Projekt gelegt worden.

Die nächste Aktivität des SPD-Ortsvereins Gehülz ist die Veranstaltung zum 1. Mai, die man nach Corona wieder in bewährter Weise durchführen könne, freute sich Hans Simon . Mit ihr knüpft man an die Tradition von Gewerkschaften und SPD an, am Tag der Arbeit Verbesserungen für die Arbeitnehmer einzufordern. Die öffentliche Veranstaltung findet um 10 Uhr im ATSV Sportheim statt. Hauptrednerin ist in diesem Jahr Landtagskandidatin Sabine Gross. vz