Autos halten an, laden kleinere und größere Bilder aus und verschwinden im Impfzentrum . Das ließ sich eine ganze Weile beobachten. Und in der Eingangstüre zeigt sich hin und wieder Ingo Cesaro. Nach seinem Vorschlag, im Impfzentrum Kronach eine "temporäre Galerie " einzurichten, gab Landrat Klaus Löffler grünes Licht. Kreiskulturreferentin Gisela Lang besorgte unterstützende Informationen.

Cesaro besichtigte das Impfzentrum zusammen mit Andrea Hahn und Ralf Schmidt von der Verwaltungsleitung des Impfzentrums . Ihm ging es bei der Besichtigung vor allem um die Hängemöglichkeiten. Beide sagten ihm volle Unterstützung zu. Ist ja nicht selbstverständlich, aber für jemanden, der ehrenamtlich außergewöhnliche Kunst-Projekte realisiert, schon sehr wichtig. Auch die Beschäftigten im Impfzentrum nahmen die Idee sehr positiv auf. Eine Mitarbeiterin erzählte, dass sie von Anfang an der Meinung war, dass Bilder an die Wände gehörten.

Fast nur Positives

Jetzt ging es für Ingo Cesaro darum, Künstlerinnen und Künstler, vorwiegend vom Verein "Regionale Kunstförderung Kronach ", zu informieren und einzuladen, sich mit Arbeiten an seiner "temporären Galerie " zu beteiligen. Eigentlich gab es mit zwei begründeten Ausnahmen nur freudige Zusagen von den angesprochenen Künstlern. Seit einiger Zeit gibt es keine Möglichkeit, Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und gemalt wird ja weiterhin. Vor allem der Mitwitzer Künstler-Markt und die Kunstmesse "ARTkronach" wurden sehr vermisst.

Breites künstlerisches Spektrum

Aber auch aus dem eigenen Fundus werden Arbeiten vertreten sein, wie z. B. von Günter Grass , Götz von Culmbach, Peter A. Haub und Wilhelm Schramm. Wenn Personen zum Impfen ins Impfzentrum Kronach kommen, werden sie in den Räumlichkeiten des Impfzentrums ein breites Spektrum künstlerischen Schaffens betrachten können. Arbeiten von Dieter Backert, Peter M. Bannert, Ulrike Bernardt, Eva Böhm , Horst Böhm, Bernd Dittmann, Gabriele June Michel, Christine C. Hirt, Peter Korn, Leila, Anne Olbrich, Robert Reiter, Karin Schöntag und Kerstin Sperschneider sind zu entdecken.

Die Kunst an den Wänden ist auch etwas zum Ablenken, aber auch zum Erfreuen, wenn man zweimal ins Impfzentrum kommen soll. Und so kommt aktuelle Kunst zur Bevölkerung, denn wir wissen alle, wie viele Besucher während einer Ausstellung in eine Galerie kommen. Zwischenzeitlich kann es sein, dass beteiligte Künstler auch Werke austauschen können. Die "temporäre Galerie " wird von Cesaro so lange betrieben, so lange das Impfzentrum arbeitet. red