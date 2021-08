Wir sind geborgen in Gottes Hand, so lautet das Erstkommunion-Motto der Kinder der Lebenshilfe . Über ein Jahr haben die acht Kinder sich in Gruppenstunden vorbereitet und immer wieder erfahren, wie es sich anfühlt, geborgen in Gottes Hand zu sein.

Wie Gott ist? Davon hatten die Kinder und Familien im Erstkommunion-Festgottesdienst in der Lesung vom Propheten Elija gehört: Gott ist wie ein sanftes Säuseln, ein Streicheln. Erleben könnten die Kinder und Familien das bei Jesus: So wie Jesus die Kinder in seinen Armen geborgen halte und sie mit seinen Händen segne, so dürften auch gerade die Erstkommunionkinder sich immer wieder von Gott getragen und geborgen und von Jesus gesegnet und gestärkt fühlen.

Besondere Stärkung durften die Kommunionkinder erfahren, als sie zum ersten Mal den Leib Christi empfangen haben. Neben einem Bronzekreuz erhielten die acht Erstkommunionkinder eine kleine Handcreme, zum Zeichen, dass wir immer wieder gegenseitig uns Gottes Liebe spürbar machen, einander segnen und Geborgenheit schenken können. red