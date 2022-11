„ Frieden und Freiheit werden uns nicht geschenkt. Dafür müssen wir täglich vehement eintreten. Denn es hat sich in diesem Jahr einmal mehr gezeigt, dass nach zwei oder drei Generationen, wenn die letzten Zeugen des vorherigen Massakers sterben, die Vernunft erlischt.“ Mit diesen Worten prangerte Stadträtin Marina Schmitt bei der Gedenkfeier am Vorabend des Volkstrauertages Gewalt in der Ukraine und in anderen Ländern der Welt an.

Sie wies auch auf die Gefahren in der durch den starken Wandel verstörten Gesellschaft hin, in der Manipulierer und Demagogen bei vielen Menschen leichtes Spiel hätten. Im Gedenken an die gefallenen und vermissten Opfer der beiden Weltkriege und des Krieges mitten im Herzen Europas legte sie im Namen der Stadt Kronach als Mahnung und Erinnerung am Kriegerdenkmal einen Kranz nieder.

Pfarrer Sven Raube rief zum Gebet für alle Menschen auf, die unter den schrecklichen Folgen von Kriegen zu leiden haben.

Würdig umrahmt wurde die Gedenkfeier durch die Ehrenzüge der Krieger- und Soldatenkameradschaft und der Freiwilligen Feuerwehr sowie durch den Musikverein und den Gesangverein. red