Neuwahlen gab es beim Gartenbauverein Steinwiesen . Die bisherige Vorsitzende Ingeborg Wich-Reif stellte nach erfolgreichen Jahren ihr Amt zur Verfügung. Seit 1978 ist sie Mitglied, war von 2007 bis 2011 Schriftführerin und übernahm dann das Amt der Ersten Vorsitzenden von Volker Naser. Ihr zur Seite stand als Stellvertreterin Manuela Bienlein, die ebenfalls nicht mehr kandidierte. Neue Vorsitzende wurde Claudia Wessel, ihre Stellvertreterin Nicole Prell.

Als Schriftführerin fungiert weiterhin Tanja Michel und als Kassier Thorsten Wich. Beisitzer sind Ingeborg Wich-Reif (neu), Manuela Bienlein (neu) und Kristina Beierlorzer. Revisoren bleiben Christine Beckstein und Monika Wahlich.

Der Gartenbauverein Steinwiesen zählt 45 Mitglieder. Das Hauptaugenmerk für die Zukunft wird die Mitgliederwerbung sein. Man wolle versuchen, gerade junge Erwachsene, Kinder und Familien für den Verein und die Arbeit zu begeistern. Gartenbauverein sei nicht nur „Blumen pflegen“, sondern auch Natur und Umwelt im Auge behalten, sich bei der Pflege und Verschönerung einbringen und die Tradition pflegen, z.B. mit den Osterbrunnen, Weihnachtsdeko und vielem mehr. Deshalb lädt die neue Vorstandschaft auch alle Interessierten zu ihren öffentlichen Veranstaltungen ein.

Die nächsten Termine sind: am 4. Mai um 19 Uhr im Café Kuhnlein ein Abend mit Margrita Baaser unter dem Motto „Damals“ mit Bildern aus vergangenen Zeiten. Am 1. Juni findet das Schaschlikessen um 18 Uhr ebenfalls im Café Kuhnlein statt, zur Tagesfahrt ins Fichtelgebirge trifft man sich am 13. Juli um 9 Uhr, Anmeldungen bei Ingeborg Wich-Reif. Beim Genussfest am 9. September auf dem Marktplatz wird der Gartenbauverein ebenfalls vor Ort sein. Eine Fahrt nach Südtirol findet vom 4. bis 8. Oktober statt. sd