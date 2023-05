Neuwahlen und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Steinbacher Gartenbauvereins .

Vorsitzender Hans Büttner ließ in seinem Rechenschaftsbericht die Aktivitäten des Vereins der letzten drei Jahre Revue passieren, wobei zwei Jahre – geprägt von den Corona-Beschränkungen – kaum Aktivitäten im Vereinsleben aufwiesen.

Die Ehrungen wurden durch den Vorsitzenden und Bürgermeister Thomas Löffler vorgenommen.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Sandra Barnickel, Marion Treuner und Marga Fehn geehrt.

Mit einer silbernen Ehrennadel und einem Blumenpräsent wurden für 25 Jahre folgende Mitglieder ausgezeichnet:

Georg Löffler, Werner Löffler, Willy Fiedler, Karl-Heinz Jänel, Doris Fehn, Ulli Krischke, Roland Richter , Angelika Mücke, Annette Trebes, Annemarie Seifferth und Petra Fehn.

Bürgermeister Thomas Löffler bedankte sich bei den Verantwortlichen für den Einsatz bei der Dorfverschönerung.

Vor allem gewürdigt wurde der ehrenamtliche Einsatz der Mitglieder bei der Pflege und Bepflanzung von drei Grünflächen in der Gemeinde, dem „Rennsteig-Park“ am „Plärrer“ sowie den Flächen am „Oberen Teich“ und beim „Milchhäusla“.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen. Erster Vorsitzender wurde wieder Hans Büttner, Zweite Vorsitzende Petra Fehn, Kassier Klaus Trebes, Schriftführerin Hildegard Willenborg. red