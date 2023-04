Freundlich begrüßt in der Marktgemeinde wurde am Sonntag eine Gruppe aus der bretonischen Partnerstadt Plouay. Die Gäste mit Jean-Jacques Jaffre an der Spitze haben bis Freitag zahlreiche Besuche in der Region auf dem Programm. Beim Empfang auf dem Küpser Rathausplatz hieß Bürgermeister Bernd Rebhan die 27-köpfige Gruppe willkommen. Jean-Jacques Jaffre, der die Reise nach Küps organisierte und in Plouay Verantwortung für die Partnerschaft trägt, freute sich, nach 2018 endlich wieder eine Fahrt nach Küps durchführen zu können. Der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Küps-Plouay, Rudolf Pfadenhauer, hieß die Gäste aus Plouay willkommen und dankte den Gasteltern für die Aufnahme der Freunde. Auch seine Vorgängerin, Petra Kestel, gehörte zum Empfangskomitee. Geplant sind Besuche bei der Firma Heinz Glas sowie im Flakonmuseum in Tettau, eine Besichtigung der Feengrotten, ein Tagesausflug in den Gottesgarten rund um Bad Staffelstein sowie ein Abstecher zum Baumwipfelpfad nach Ebrach.

Im Laufe der Woche wird Gwenn le Nay, Bürgermeister der Stadt Plouay, zur Gruppe stoßen, da im Rahmen des Besuchs das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gewürdigt werden soll.

Führungen durch die Porzellanmanufaktur Lindner in Küps sowie im Oberen Schloss runden das Programm ab. ber