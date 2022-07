Der SV Friesen hat zwölf neue Ehrenmitglieder. Beim Ehrungsabend anlässlich des 100-jährigen Gründungsfestes wurden diese ernannt sowie eine große Anzahl an Mitgliedern für langjährige Treue ausgezeichnet.

Vorsitzender Alexander Graf fasste die Meilensteine des 1920 gegründeten Vereins zusammen. Mit dem Turnverein und dem FC „Blitz“ Friesen wurden zwei Vereine verschmolzen. In der Geschichte musste man auch immer wieder Rückschläge wegstecken. Mit dem neuen Sportplatz am Mühlwehr, der zum 60-jährigen Fest im Jahr 1980 eingeweiht wurde, setzten auch die sportlichen Erfolge ein. Der Grundstein dafür wurde zuvor durch eine gute Jugendarbeit gelegt, die ihresgleichen suchte.

Im Jahr 2000 feierte der SV Friesen seinen bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte , als der ersten Mannschaft nach dem 2:1-Sieg gegen den TSV Thiersheim im Relegationsspiel völlig überraschend der „erstmalige“ Aufstieg in die Landesliga gelang. Dieses Großereignis wurde in ganz Friesen frenetisch gefeiert. Die Fußballmannschaft verpasste in der Saison 2007/2008 nur um Haaresbreite den Aufstieg in die Bayernliga, als sie im Relegationsspiel gegen Rain/Lech unglücklich im Elfmeterschießen das Nachsehen hatte. Als weiteren großen Erfolg nannte der Vorsitzende die gewonnene Bayerische Meisterschaft des Altligateams. Dabei besiegte man im Jahr 2011 viele namhafte Vereine, darunter auch den FC Bayern München . Kurz darauf klopfte die erste Mannschaft erneut an die Tür zu Bayernliga, unterlag jedoch erneut im Relegationsspiel . Stolz sei man auch darauf, dass der DFB-Stützpunkt in Friesen angesiedelt ist.

Lebendiger und aktiver Verein

Graf ging kurz auf die Tischtennis- und Tennisabteilung ein, welche unter der Leitung von Josef Geiger mit drei Herren- und zwei Damenmannschaften am Ligabetrieb teilnimmt. Besonders erwähnte Graf seinen Vorgänger Norbert Kraus, der die Geschicke des rührigen Vereins über 37 Jahre als Vorsitzender führte. Für sage und schreibe 75 Jahre Mitgliedschaft wurde schließlich Josef Kraus (93) ausgezeichnet.

Beim Festgottesdienst segnete Pfarrer Sven Raube neben zwei Fahnenbändern auch den Anbau des Sportheims. Ein Kompliment für die Gemeinschaftsleistung sprach Schirmherrin Angela Hofmann aus. Der SV Friesen sei ein lebendiger Verein und das sportliche Aushängeschild, sagte Kronachs Bürgermeisterin. Die Tugenden Talent, Fairness, Disziplin und Zusammengehörigkeit würden stets hochgehalten. Landrat Klaus Löffler hob das langjährige Wirken von Norbert Kraus als Vorsitzender und die Verdienste von Sepp Geiger hervor.

Der SV Friesen ernannte Siegfried Baier, Valentin Ebert, Alois Fischer , Heinrich Geiger, Johannes Geiger, Josef Geiger, Berthold Kraus, Edgar Kraus, Norbert Kraus, Rudi Löhlein, Werner Saal und Arno Stumpf zu Ehrenmitgliedern.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Marcel Angermeier, Bernd Assion, Florian Baier, Johannes Barnickel, Michael Bittruf, Christian Brandt, Georg Brandt, Nadine Buckreus, Dietmar Büttner, Johannes Ebert, Marco Ebert, Tobias Ebert, Andreas Fischer , Christopher Fischer, Doris Fischer, Luise Fischer, Lukas Fischer, Martin Fischer , Florian Fößel, Stefan Fößel, Steffi Gehring, Bendix Geiger, Fabian Geiger, Felix Geiger, Philipp Geiger, Christina Hammerschmidt, Rudolf Hanna, Sebastian Hempfling, Friedrich Jakob, Benedikt Kraus, Dominic Kraus, Jan Kraus, Ferdinand Krüglein, Peter Müller , Ulrich Müller , Dieter Noack, Claudia Scheibl, Clemens Schirmer, Marina Schmitt, Matthias Schnabrich, Barbara Stadtelmann, Gerhard Stadtelmann, Michael Stadtelmann, Andreas Staufer, Heiko Stumpf, Alexandra Wolf und Ottmar Zwingmann.

40 Jahre Mitgliedschaft: Johanna Baier, Siegfried Baier, Hans Barnickel, Daniela Baumgärtner, Matthias Ebert, Ullrich Ebert, Valentin Ebert, Albert Fischer , Hans-Jürgen Fischer, Monika Gehring, Reinhard Gehring, Reimund Geidies, Bernhard Geiger, Johannes Geiger, Markus Geiger, Werner Goller, Peter Kempf , Berthold Kraus, Diana Kraus, Reinhold Kraus, Norbert Krüger, Wolfgang Romig, Wolfgang Ruppert, Norbert Schmidt, Ludwig Schmitt, Martin Schubert, Roland Staufer, Arno Stumpf, Stefan Stumpf, Thomas Stumpf, Hans Wachter und Dietmar Zwingmann. Das halbe Jahrhundert machten voll: Willibald Baierlipp, Ralf Fiedler, Siegmund Fischer, Ludwig Fischer, Konrad Fischer , Hans Fischer , Hermann Fischer , Herbert Geiger, Rudi Löhlein und Josef Schmidt . 60 Jahre Mitgliedschaft: Robert Fischer , Konrad Geiger und Heinz Schmidt . Helmut Altmann, Wendelin Altmann, Hans Bachinger, Helmut Deinlein, Hans Fischer , Ludwig Fischer, Franz Geiger, Reinhold Geiger, Alfons Stumpf und Helmut Stumpf blicken auf 65 Jahre Mitgliedschaft zurück sowie Josef Kraus auf 75 Jahre. mw