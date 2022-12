In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Weißenbrunn konnten alle Beschlüsse einstimmig erfolgen. Das Ratsgremium war sich nach eingehenden Vorgesprächen über die Notwendigkeit von Bauleitplanungen und auch über Anpassungen für Wasser- und Kanalgebühren einig.

Am östlichen Ortsrand von Eichenbühl sollen fünf Bauplätze entstehen. Der Gemeinderat beschloss, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Allgemeine Wohngebiet „An der Ortstraße“ im Gemeindeteil Eichenbühl auf Grundlage der vom Ingenieurbüro IVS Kronach erstellten Planunterlagen zu billigen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Beteiligung der Öffentlichkeit

Durch den Erwerb eines Grundstückes am östlichen Ortsrand von Eichenbühl durch die Gemeinde Weißenbrunn können dort fünf Bauparzellen entstehen. Die Grundstückspreise sind noch nicht festgelegt, sollen aber „ortsüblich“ angepasst sein. Im Ortsteil Grün wird aufgrund einer Bauvoranfrage die Aufstellung einer Ergänzungssatzung als Voraussetzung für eine Bebauung beschlossen. Durch diese Ergänzungssatzung wird festgelegt, dass in diesem Bereich (bisher Außenbereich) gebaut werden darf. Auch dafür wurde vom Gremium eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Zu der Aufstellung eines Bebauungsplanes für den „Bürgersolarpark Wildenberg“ und der Änderung des Flächennutzungsplanes für das Sondergebiet „Bürgersolarpark Wildenberg“ wurde, nach ausführlicher Vorstellung der Planunterlagen durch Christopher Kohles von der Südwerk- Gruppe Burgkunstadt (Investor) sowie von Tobias Semmler und Norbert Köhler vom Ingenieurbüro IVS Kronach, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in einer Fläche von rund 31,7 Hektar bauplanungsrechtlich ermöglicht werden. Das Projekt soll mit Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Die Eingrünung der Randflächen, wo Sichtbeziehung zu Häusern besteht, wird durch eine dreireihige Hecke mit Obstbäumen umgeben. Es ist keine Blendwirkung durch die Module möglich.

Vorreiter bei den „Erneuerbaren“

Nach einem Fachvortrag von Wolfgang Böhm, Geschäftsführer der Energieagentur Oberfranken, beschloss der Gemeinderat: Die Gemeinde wird sich an einer dreijährigen Projektphase der Energieagentur Nordbayern Klimaschutz- und Energiewende-Netzwerk (KEnet) beteiligen. Das KEnet Franken I begleitet kleinere und mittlere Kommunen bei der strategischen Planung und praktischen Umsetzung von Klimaschutz- und Energiemaßnahmen.

Durchschnittliche jährliche Kosten fallen für die Kommune in Höhe von rund 4500 Euro an. Darauf ist eine 80-Prozent-Förderung zu erwarten. Wolfgang Böhm sah die Gemeinde Weißenbrunn bisher schon auf einem guten Weg hinsichtlich erneuerbarer Energien. Man werde weiter ein Zeichen setzen, ein Vorreiter auf diesem Gebiet in Oberfranken zu sein. Mit dem geplanten Bürgersolarpark, Windpark und Gebäudemanagement werde der eingeschlagene Weg für Klimaschutz und Energiewende fortgesetzt.

Durch die Teilnahme am Vorgängerprogramm „keeno“ sind bereits ausgewertete Daten vorhanden, mit denen die Teilnahme an KEnet Franken I forciert angegangen werden kann. Geplanter Beginn: Frühling 2023. Konkretes Projekt in Weißenbrunn sind eine neue Heizung und Photovoltaikanlage für Gebäude der Feuerwehr und den Bauhof. eh