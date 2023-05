Die Kreisverkehrswacht ehrte Günter Neubauer für seine große Leistung . Man sei dankbar, so Vorsitzender Thomas Baier, dass er sich über 45 Jahre aktiv in die Kreisverkehrswacht eingebracht habe. Mit Helmut Förtsch wäre ein weiteres Mitglied für über 40 Jahre ausgezeichnet worden, er musste kurzfristig absagen.

Baier dankte seinem Vorgänger Roland Pyka, der viele Jahre an der Spitze stand. Roland Pyka erzählte, als ehemaliger Polizist habe er nach seiner Pensionierung etwas zurückgeben wollen, deshalb habe er den Vorsitz vor 13 Jahren übernommen. Unter seiner Führung wurde die Ausbildung der Schülerlotsen wiedererweckt. Unter dem Motto „Sicherer Schulweg“ habe die Verkehrswacht diese Aufgabe übernommen.

Vorsitzender Thomas Baier erklärte in seinem Tätigkeitsbericht, dass man mit der Zeit gehen und auch die neuen Medien einbeziehen müsse. Ein Blick über die Landkreisgrenzen hinaus zeigt, dass andere Verkehrswachten dies schon tun. Weiterhin sprach er das rücksichtslose Parkverhalten in der Stadt an, was eine längere Diskussion auslöste. Dagegen helfe nur Durchgreifen, meinte Roland Pyka. Zu seiner Zeit gab es sowohl in Naila als auch in Neustadt bei Coburg verkehrsberuhigte Zonen. Bürgermeisterin Angela Hofmann sagte, dass dies auch in Kronach vorgesehen sei, dazu müssten aber mit dem Verkehrskonzept die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden und erst die Baustellen mit den Umleitungen abgeschlossen sein.

Vorsitzender Thomas Baier wies auf das Fahrsicherheitstraining hin. Dort werden Kurse für Fahrrad, Pedelec und E-Bike für Frauen und Männer jeden Alters angeboten.

Angela Hofmann verwies auf die vielen Baustellen in und um Kronach . Bei der Spitalbrücke werde der Zeitplan eingehalten und diese noch vor dem Schützenfest wiedereröffnet werden. Zur familienfreundlichen Stadt Kronach mit Schulwegsicherheit und auch bei den Kindergärten trage die Verkehrswacht bei. miw