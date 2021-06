Die Freien Wähler Küps ehrten in der vergangenen Woche ihre langjährigen Mandatsträger. Im Rahmen einer vorberatenden Fraktionssitzung ließ es sich der Zweite Vorsitzende Martin Repper nicht nehmen, Bernd Steger und Gerhard Sesselmann für jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit zum Marktgemeinderat Küps eine kleine Aufmerksamkeit zu überreichen. Dabei blickte Repper auf die politische Laufbahn beider hin, die im Mai 1996 – im Gründungsjahr der Freien Wähler Markt Küps e.V. – startete.

Gerhard Sesselmann war zunächst zwölf Jahre als Ortssprecher für Hain/Tiefenklein im Gremium aktiv und ist seit 2008 stimmberechtigtes Gemeinderatsmitglied. Seit dem letzten Jahr führt er außerdem die Geschicke der Freien Wähler als Erster Vorsitzender.

Bernd Steger errang im Jahr 1996 sowohl ein Mandat als Küpser Marktgemeinderat als auch für den Kronacher Kreistag . In beiden Gremien vertritt der die Belange der Bürgerschaft bis heute sogar in Funktion als erster weiterer Stellvertreter des Landrats .

Repper dankte beiden für ihren langjährigen Einsatz und ihr Engagement im Namen der Freien Wähler Küps , aber vor allem auch stellvertretend für die ganze Bürgerschaft. Den Dankesworten schlossen sich auch Fraktionssprecher Heiko Meusel und Dritter Bürgermeister Nikolai Hiesl an.

„25 Jahre Mandatschaft bedeuten nicht einfach nur Mitglied eines Gremiums zu sein, sondern jeden Tag ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Mitmenschen zu haben und auch einiges an Kritik wegstecken zu können. Über so viele Jahre bis heute noch immer so engagiert zu sein, verdient höchsten Respekt!“, so Hiesl.

Heiko Meusel dankte den beiden für die immer konstruktive und offene Zusammenarbeit. Gerade durch solch erfahrende Mandatsträger hätten sich die Freien Wähler seitdem als unabhängige und sachorientierte Kraft im Marktgemeinderat Küps etabliert. red