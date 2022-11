70 Betreuerinnen und Betreuer sowie Beauftragte für Kinderfeuerwehren aus ganz Oberfranken nahmen am Kinderfeuerwehrforum Oberfranken in Kronach teil. Das Atemschutz- und Ausbildungszentrum in der Lucas- Cranach- und Hochschulstadt Kronach war Austragungsort dieses 3. Oberfränkischen Kinderfeuerwehrforums, ausgerichtet vom Bezirksfeuerwehrverband ( BFV ) Oberfranken .

Von 300 Kinderfeuerwehren in Bayern stellt Oberfranken mit 258 und 3500 Kindern den Löwenanteil in Bayern, dazu komme auch eine über zehnjährige Erfahrung im Aufbau von Kinderfeuerwehren, so BFV-Vorsitzender Hermann Schreck. Der stellvertretende Landrat Gerhard Wunder bezeichnete die Kinderfeuerwehren als Grundstock für die Zukunft der vielen Ortsfeuerwehren auf dem Lande. Gerade im Landkreis Kronach gebe es viel Idealisten unter den Brandschützern, die sich der Ausbildung von Kindern in den Wehren annehmen.

Für die Stadt Kronach sprach Bürgermeisterin Angela Hofmann herzliche Grußworte am Standort eines sehr modernen und bestens ausgestatteten Feuerwehrzentrums. Sie hob die wichtige und hervorragende Arbeit in den Kinderfeuerwehren hervor, die neben feuerwehrspezifischem Wissen vor allem Sozialkompetenz vermittle.

Bevor es in die Workshops ging, gab es noch zur Erheiterung die Vorstellung des zukünftigen Stars der Kinderfeuerwehren. „Grisu hilft!“ist ein Hilfsprojekt vom LFV Bayern für Kinderfeuerwehren. Mit dem Plüschtier Grusi als Maskottchen für Kinderfeuerwehren will man die Aufmerksamkeit, das Interesse und die Begeisterung von Kindern wecken. Bernd Meierbeck stellte den Drachen vor.

Die Teilnehmer des Kinderfeuerwehrforums Oberfranken zeigten sich begeistert und jeder Teilnehmer erhielt einen „Grisu“ für das Feuerwehrhaus.

Anschließend gab es viele Experimente, Gruppendynamik und Spaß bei „Spiele rot angemalt“ in vier gut vorbereiteten Workshops.

Die Moderatorin des Forums, Melanie Wagner, zeigte sich sehr zufrieden mit dem guten Ablauf und der Mitarbeit der Betreuerinnen und Betreuer, die sehr aufmerksam bei der Sache waren. eh