Der Naturerlebnisbadförderverein e.V. sieht zuversichtlich der kommenden Badsaison entgegen. Wie Vorsitzende Ria Schuberth ankündigte, soll nach den Vorarbeiten und der Reinigung des Beckens der Auftakt kurz vor den Pfingstferien am 25. Mai sein.

Die Kasse des Vertrauens habe sich bewährt. Bei regem Betrieb sei eine zusätzliche Person im Eingangsbereich wünschenswert. Die Wasserqualität habe während der gesamten Saison gepasst. Der Energieverbrauch sei durch die Pumpen größtenteils vorgegeben, derzeit führe man Messungen durch, ob es noch Einsparpotenziale gibt.

In der vergangenen Saison hatte man mit einer Leckage im Beckenbereich zu kämpfen. Mit rund zwei Wochen Verspätung wurde der Badbetrieb aufgenommen. Bei neun Arbeitseinsätzen wurden ehrenamtlich 153 Arbeitsstunden geleistet. Bewährt haben sich die eingebrachten Sandsäcke. Der Bauhof hat den Spielplatz hergerichtet und das Planschbecken saniert.

Im warmen Sommer hatte man an 73 von 93 möglichen Tagen das Bad geöffnet. An den restlichen 20 Tagen waren Luft und Wasser einfach zu kalt. Um die 8000 Badegäste haben die Nordhalbener Einrichtung genutzt. Durch die Mitglieder wurden 200 Stunden Badeaufsicht, was rund 40 Prozent entspricht, geleistet.

Für den Gelegenheitsverkauf wird man künftig einen Antrag auf Gaststättenerlaubnis stellen. Ziel ist, Essen und Getränke kaufen zu können, wenn die Badgaststätte Ruhetag hat oder geschlossen ist. Das Angebot des Imbisses wird überschaubar bleiben. Das neu installierte Thermometer habe gute Dienste verrichtet, die Temperatur sei online abrufbar. Kassenführerin Brigitte Köstner konnte von einer guten finanziellen Lage berichten, der Kassenbestand konnte um 2500 Euro erhöht werden. Das Rolltor im Eingangsbereich soll mit einem Motor nachgerüstet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1000 Euro .

Erstmals eine Beitragerhöhung

Zum ersten Mal seit der Vereinsgründung vor 15 Jahren gebe es eine Beitragsanpassung. Die Gemeinde hat die Eintrittspreise bereits um 50 Cent erhöht. Der Mitgliedsbeitrag soll für Kinder von sieben bis 18 Jahren auf 30 Euro erhöht werden, Erwachsene zahlen künftig 45 Euro und Familien 70 Euro . Die Versammlung stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

Bürgermeister Michael Pöhnlein ging auf die aufwendige Reinigung der Folie ein. In der Vorschau wies die Vorsitzende auch auf das Badfest am 23. Juli hin. miw