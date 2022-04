„Es gibt nicht den perfekten Tod“, verinnerlichte Dr. Peter Witton, dass es viel Mut bedürfe, sich dieser Situation immer wieder neu zu stellen. Man müsse sich von Konzepten und Kontrollvorstellungen verabschieden, da es kein Patenrezept gebe. In der Begleitung dürfe man sich selbst nicht zu wichtig nehmen, sondern sich sogar für einige Zeit vergessen können.

Witton gab diese Worte den sechs frischgebackenen Hospizbegleiterinnen – Sabine Müller, Irene Müller, Karin Eichhorn, Lisa Eidloth, Angelina Schwemmlein und Gabi Rebhan – mit auf den Weg, die anlässlich einer Feierstunde in der „Bastion Marie“ ihre Zertifikate erhielten.

Gemäß bundeseinheitlichem Standard bestand der Kurs des ambulanten Hospiz- und Palliativdienstes aus drei Teilen: dem Grundkurs, Aufbaukurs und einem Praktikum bzw. einer Hospitation in einer ambulanten oder stationären Einrichtung. Auch Exkursionen wurden unternommen – so eine Friedhofsbegehung in Kronach und der Besuch bei einem Bestattungsunternehmen . Insgesamt umfasste die Ausbildungsmaßnahme, die den Menschen auf seinem letzten Weg in den Mittelpunkt stellt, gleichzeitig aber auch die Unterstützung für Angehörige im Blick hat, 120 Stunden.

Wie Witton anlässlich der Feierstunde ausführte, komme ihm insbesondere eine Aussage der ehemaligen Altenpflegerin und Hospizbegleiterin Gerda Blaschke in den Sinn, sich jedes Mal vor einer Begleitung eine halbe Stunde lang „leer“ zu machen. Nur wenn man aus dem Alltagsdenken rauskomme, könne man den Blick für die Bedürfnisse des anderen wachhalten und das, was demjenigen wirklich helfe.

Die Begleitung habe sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert - sowohl im menschlichen Bereich, wozu auch die Hospizbegleitung zählt, als auch durch die Palliativmedizin als optimale medizinische Versorgung, um dem Patienten die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Nicht die Verlängerung der Lebenszeit schwerstkranker Menschen um jeden Preis, sondern die Lebensqualität und die Wünsche, Ziele und das Befinden der Menschen stünden im Vordergrund.

Begegnung auf Augenhöhe

„Es geht darum, in Würde zu sterben, auch wenn einem die Krankheit manchmal die Würde zu nehmen scheint. Wir setzen das um, dass die Menschen würdevoll sterben“, verdeutlichte er, dass Würde von Wert komme – den Wert, der jeder in sich trage. Manchmal sei das körperliche Leid besser zu ertragen als das seelische. Wichtig sei es, für den Sterbenden da zu sein, ihm zuzuhören und auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Ehrlichkeit zu begegnen.

Die neuen ambulanten Hospizbegleiterinnen für den Landkreis Kronach bräuchten keine Angst zu haben, etwas „Falsches“ zu machen, da jede Begleitung individuell sei. Dabei sollten sie aber auch ihre eigenen Grenzen kennen, annehmen und selbst um Hilfe bitten können.

„Eine spannende Zeit ist zu Ende gegangen“, meinte Hospizkoordinator Christian Kaufmann, der von einem sehr lebendigen und harmonischen Kurs sprach. Voller Offenheit hätten sich die Teilnehmerinnen auch schwierigen Themen gestellt, die an die Substanz gegangen seien; bedeute doch die Ausbildung auch immer eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. „Ihr seid für uns eine große Bereicherung. Mit euch kommen neue Persönlichkeiten in den Hospizverein “, würdigte der Kursleiter.

Ob sie sich nun entschlössen, als Hospizbegleiter oder in einer anderen Funktion im Verein zu arbeiten oder nicht: Er hoffe und wünsche, dass sie das eine oder andere für sich hätten mitnehmen können.

Eigene Prioritäten erkennen

Die Absolventinnen berichteten von vielen positiven Erfahrungen und einer für sie sehr wertvollen Zeit. Sicher zeigten sie sich auch, dass sie durch die Ausbildung wieder die eigenen Prioritäten im Leben genauer wahrnähmen und dankbar für alles seien, was sie hätten und erleben dürften. „Im Umgang mit Sterben und Tod erhält man einen neuen Blick auf das Leben“, waren sie sich einig, dass ein solcher Kurs einem die Augen für die wichtigen Dinge im Leben öffne. Schwerstkranken, alten Menschen, Sterbenden und Angehörigen begleitend zur Seite stehen zu können, sei ein sehr gutes, erfüllendes Gefühl. Alle Teilnehmerinnen bekundeten dann auch, aktiv in der Begleitung im Ehrenamt arbeiten zu wollen.

„Wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt“, brachte Irene Müller deren Dank zum Ausdruck. In einer innig-ergreifenden Märchenerzählung verglich sie die Teilnehmerinnen mit sechs Feen. Aus allen Himmelsrichtungen seien diese zu einem Königreich – dem Hospizverein – geeilt und mit jeder Stunde ihrem Ziel nähergekommen, so dass sich ihre zunächst leeren Koffer mehr und mehr gefüllt hätten.