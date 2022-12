Die Leseköniginnen und Lesekönige der fünften Klassen traten im entscheidenden Wettbewerb gegeneinander an, um die Schulsiegerin oder den Schulsieger der Realschule II zu krönen. Die Bandbreite der von den jungen Lesern in der ersten Runde ausgewählten Bücher reichte von „Conni in der großen Stadt“ über „Biber undercover“ und „Lilli, die Regenbogenfee“ oder „Geschwistergeschichten“ bis hin zu „Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein“ und schließlich „ Harry Potter und der Stein der Weisen“. In drei Minuten Lesezeit galt es, die Jury von den eigenen Fähigkeiten zu überzeugen.

Für die musikalische Ausgestaltung der Veranstaltung zeichnete die Klasse 5 b mit ihrer Musiklehrerin Elke Buckreus verantwortlich. In der zweiten Runde ging es an einen unbekannten Text. Hierfür hatte Deutschlehrer Thomas Hauptmann den Kinder- und Jugendbuchroman „Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch“ von Gregor Wolf ausgewählt. Immerhin sollte dieser Autor im Anschluss an den Vorlesewettbewerb noch an diesem Tag den Schülern sein neuestes Abenteuermärchen vorstellen. Dann zog sich die Jury zur Beratung zurück.

Schülersprecher David Ulbrich verkündete schließlich das Ergebnis. Dass die Entscheidung denkbar knapp ausfiel, zeigte sich bei der Bekanntgabe der Plätze 1 bis 3. So gewann Leon Adam aus der Klasse 5 c mit lediglich fünf Punkten Vorsprung den Titel des Schullesekönigs vor der Zweitplatzierten Paula Böhnlein aus der Klasse 5 a. Amelie Kremer, ebenfalls aus der Klasse 5 c, freute sich über den dritten Platz.

Alle drei wurden mit einem Buch, gespendet von der Buchhandlung Lesezeichen, ausgezeichnet. Doch niemand ging an diesem Tag leer aus, erhielten doch alle Leser einen Gutschein und damit eine Anerkennung für ihren Einsatz bei einem wieder einmal spannenden Vorlesewettbewerb. hs