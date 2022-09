Gleich fünf Künstler arbeiten derzeit im Nordhalbener „Maxhaus“. Ihre Ergebnisse unter dem Thema „Verwoben & Verwurzelt“ präsentieren sie am 6. September um 19 Uhr in der Galerie.

Dass künstlerische Gäste in Nordhalben auch in den Gassen und der Umgebung schaffend tätig sind, erstaunt die Einheimischen schon lange nicht mehr. Allerdings fünf gleichzeitig war doch ein Novum und machte neugierig.

Alexandra Kaufhold ist bereits zum dritten Mal da und hatte Kollegen zwischen 37 und 66 Jahren aus Sachsen und Niedersachsen zu diesem Stelldichein ins „Maxhaus“ geholt. Die Motto-Vorgabe verstanden sie als Klammer für eine unterschiedliche Vorgehensweise.

Die Dresdenerin Katharina Probst spürte den familiären Verbindungen nach und besuchte zunächst den Friedhof. „Wunder und Unglaub liegen dort einträchtig nebeneinander“, erzählte sie schmunzelnd. Das Wappen des Orts inspirierte Gunnar Klenke aus Hannover. Alexandra Kaufhold aus Dresden war mit dem Fahrrad in der Umgebung unterwegs und beschäftigte sich speziell mit Bäumen, die in ihre strukturierten Zeichnungen einfließen. Bäume und Rhythmik sind auch die Themen von Landsmann Jens Küster, der sich seine Motive erwandert und zudem persönliche Verbindung zur früheren „Grenze“ hat.

Mit seiner Staffelei erregt der weitgereiste Leipziger Stefan Schwarzer gern Aufmerksamkeit und freut sich über daraus entstehende Kontakte zu Passanten. Dass er nicht unbedingt gegenständlich malt, sorgt oft für weiteren Gesprächsstoff.

Die Kunstfreunde aus Nordhalben und Umgebung dürfen also gespannt sein, was die fünf ansonsten separat Schaffenden Kreatives in ihrem 14-tägigen Aufenthalt auf Leinwand und Papier gebracht haben. Sie freuen sich über Fragen und werden gern Auskunft geben, inwieweit sie dann „Verwoben & Verwurzelt“ mit Nordhalben sind.

Weitere eigene Arbeiten zum Arbeitsthema ergänzen die Ausstellung vom 6. bis 8. September im Maxhaus. nn