Früher war bekanntlich vieles anders, auch das Unterwegssein. Wer seinen Heimatort verlassen wollte, hatte meist berufliche Gründe.

Schon früher gab es sogenannte Pendler, die an Werktagen in Nachbarorten oder in angrenzenden Regionen arbeiteten – denken wir nur an die Arbeiter in den thüringischen Schiefer- und Steinbrüchen oder im Stockheimer Steinkohle-Bergwerk. Nicht immer kam man täglich zurück in den Heimatort. Viele fanden „unter der Woche eine Bleibe in Wohnbaracken und in Gemeinschaftsunterkünften. Bis in die Nachkriegsjahrzehnte hinein gab es auch noch nicht nicht die Fünf-Tage-Arbeitswoche.

Sechs-Tage-Woche war normal

Die Lehestener Schieferbrucharbeiter aus Hesselbach beispielsweise machten sich noch im 20. Jahrhundert bereits am frühen Montagmorgen per Rad auf nach Thüringen. Erst am Samstagnachmittag kehrten sie wieder nach Hause zurück. Gravierend waren die Hin- und Rückwege im Winter mit den berüchtigten Schneeverwehungen .

Zum Problem wurden für viele unerschütterliche, Wind und Wetter trotzende Frankenwäldler nicht nur die zeitaufwändigen Wege zu Fuß, per Rad, später mit dem Bus oder Zug. Auch die ungesunde Arbeit vor Ort machte vielen Arbeitern zu schaffen: Sie bekamen Staublunge (Silikose) und diese typische Bergarbeiter-Krankheit ließ sie nicht alt werden. Nicht wenige Schieferbruch-Arbeiter starben schon mit Anfang 60.

Die Frauen versorgten zuhause den Haushalt und die Kinder, die Familien hatten meist eine Nebenerwerbs-Landwirtschaft mit Ziegen, Schweinen, Hühnern und Gänsen. Der Aktionsradius der Frauen konzentrierte sich auf den Heimatort und die umgebende Flur mit Wiesen, Äckern und Wäldern.

„Wir waren zwischen den zwei Weltkriegen täglich zwei- bis dreimal unterwegs“, erzählte in den 1960er Jahren eine Frankenwald-Kleinbäuerin. „Zu Fuß ging es mit dem Korb in die Fluren und Wälder. Wir holten Grünfutter für unsere Ziegen, sammelten Brennholz , ernteten Beeren und Pilze.“

Rückenbeschwerden, Hüftleiden und Fußschäden waren die Folge dieser schweren Arbeiten.

Dennoch freute man sich auf das Wiederkommen der Männer am Wochenende. Sonntags war gemeinsamer Kirchgang, für manche Gläubige beispielsweise im zwei oder mehr Kilometer entfernten Nachbardorf.

Nicht wenige Frauen besuchten ein- oder zweimal im Monat den Markt in der Kreisstadt Kronach oder in Sonneberg, deckten sich mit den nötigen Waren ein oder verkauften Butter, Käse, Gemüse, Korbwaren, Heimarbeitsartikel usw.

Im Allgemeinen war man Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts autark und versorgte sich mit selbst hergestellten Lebensmitteln aus Hof und Stall, Garten und Feld.

Ins Auge gefasst wurden auch fromme und andere attraktive Ziele, die die Frankenwald-Bevölkerung gern im Jahreslauf zu Fuß ansteuerte: Es waren Wallfahrtsorte wie Glosberg, Marienweiher und Vierzehnheiligen sowie Kirchweihen oder (Schützen-)Feste meist in der näheren Umgebung.

Schulweg war lebensgefährlich

Kilometerweit gestalteten sich auch manche werktäglichen Wege zur Schule, vor allem aus den Frankenwald-Weilern und Einzelgehöften. Traurige Geschichten erzählen von Kindern und Jugendlichen, die im Winter in Schneeverwehungen gerieten und erfroren. Ein Bildstock aus dem 18. Jahrhundert zwischen Hesselbach und Lahm nennt einen diesbezüglichen Errichtungsgrund.

Schnee, Frost, Hochwasser, Matsch und Schlamm begleiteten einst die Menschen im Frankenwald. Heute lauern andere Gefahren auf den Verkehrsstraßen und unterwegs.