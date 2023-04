Beim Obst- und Gartenbauverein Fischbach wurde die Jugendgruppe, die sich „Fischbachs freche Früchtla“nennt, in die Kunst des eigenen Gemüseanbaus eingeführt. Natürlich hätte man Mitte Mai auch einfach Pflänzchen kaufen können. Viel spannender und auch günstiger ist es jedoch, selbst aus Samen Pflanzen zu ziehen. Zunächst wurden hierfür in die Deckel von Eierkartons große Fenster geschnitten, welche mit einer durchsichtigen Folie wieder verschlossen wurden. Anschließend füllte man die so präparierten Eierkartons mit Anzuchterde, bepflanzte die Samen von Tomate, Paprika, Salatgurke und Sonnenblume und goss sie leicht an. Wenn dieses Minigewächshaus für die Fensterbank hell und feucht gehalten wird, sollten nach etwa ein bis zwei Wochen bereits erste Blättchen zu erkennen sein. Sobald die Pflanzen zwei richtige Blätter ausgebildet haben, gilt es, die Pflanzen in größere Gefäße umzutopfen, ehe sie nach den Eisheiligen ein weiteres Mal in ihren endgültigen Topf umgepflanzt werden und nach draußen auf Balkon, Terrasse oder ins Beet kommen.

Als Vorfreude auf das eigene Gemüse gab es für die „frechen Früchtla“ beim Jahresauftakt Gemüsesticks mit Dips. hs