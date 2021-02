Kronach — Die Friseurinnung Kronach beteiligte sich am Freitag erneut an der bayernweiten Aktion "Wir lassen das Licht an". Wie in der Vorwoche waren vom vergangenen Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, 24 Stunden lang die Friseursalons hell erleuchtet. Die Kronacher Friseure wollen damit in der Corona-Lockdown-Zeit ein Zeichen dafür setzen, dass sie da sind, und auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen.

"Corona macht Friseuren das Licht aus" ist eine bayernweite Protestaktion von Bayerns Friseuren . Die Kronacher zeigten sich solidarisch mit der bayernweiten leisen, aber eindrucksvollen Aktion "Wir lassen das Licht an". Sie zeigten mit der Beleuchtung in ihren Läden, dass sie da sind, aber ihre Kunden hereinlassen dürfen.

Wie die Obermeisterin der Friseurinnung Kronach , Petra Fischer, mitteilte sollen auch die darauffolgenden Wochen bei der Aktion jeweils freitags und samstags die Kunden im Mittelpunkt stehen. Die Botschaft laute für die Kunden : "Wir wollen sichtbar bleiben und geben nicht auf!" Kaum eine andere Branche habet solche Hygienesicherheitsvorkehrungen getroffen wie die Friseure .

Das langjährige Vorstandsmitglied der Friseurinnung Kronach , Konrad Schank, Neukenroth, deutet am Eingang zu seinem Friseursalon auf den Aushang hin, bitte klingeln und warten, bis geöffnet wird. Kunden durften bisher nur einzeln auf Aufforderung eintreten, selbstverständlich nur mit Nasen- Mundschutz-Maske. Nach dem Betreten des Salons wurden die Hände desinfiziert, die Adresse schriftlich fixiert und der Stuhl des Kunden desinfiziert, die Schutzmaske blieb während des Stylings der Haare über Mund und Nase getragen.

Die Friseur-Innung Kronach ist weiterhin aktiv. Die Obermeisterin Petra Fischer hat Kontakt zu lokalen Politikern aufgenommen, um auf die prekäre Situation im Friseurhandwerk aufmerksam zu machen. Weiterhin wurde an alle Pflegeeinrichtungen im Landkreis Kronach ein Informationsschreiben versandt, in dem auf die aktuelle Rechtslage für Friseurdienstleistungen während der Pandemie-Zeit hingewiesen wird. Auch Hausbesuche von Friseuren in Pflegeheimen sind nicht erlaubt. So manch alteingesessene, wie auch junge neu hinzugekommene Friseursalons, die vor wenigen Jahren hoffnungsvoll in die Zukunft blickten und den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, haben nun durch die Corona- Auflagen und die Schließung ihrer liebevoll als Wohlfühloasen für ihre Kunden eingerichteten Salons, finanziell große Einkommensverluste hinnehmen müssen und viele Arbeitsplätze sind gefährdet. In dieser Situation bleibt nur die Bitte an die Kunden , treu zu bleiben. Durchhalten ist ihr Appell an die Kunden . Und an die Kollegen ergeht die Bitte, sich nicht in Schwarzarbeit zu begeben und verführen zu lassen, das kann sehr teuer kommen. Alle hoffen, dass sie bald wieder ihre Türen für ihre Kunden öffnen und für ein schönes Aussehen da sein zu dürfen.