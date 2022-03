Die evangelische Kirchengemeinde Burkersdorf/Hain lädt zu einem Friedensgebet am heutigen Freitag um 18 Uhr in die Marienkirche ein. Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen in eine grausame Phase eingetreten. Alle diplomatischen Gespräche sind gescheitert, um den Konflikt zu beenden. Deshalb bleiben jetzt nur noch brennende Kerzen und Gebete für den Frieden in der Ukraine. red