Die Pfarrei St. Ägidius betet am Sonntag, 20. März, für den Frieden, insbesondere für die notleidende Zivilbevölkerung, die unzähligen Flüchtlinge sowie ein Ende des Krieges in der Ukraine. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Den musikalischen Part übernimmt Katharina Bauer. red