Neuwahlen standen in der Jahreshauptversammlung (JHV) des Obst- und Gartenbauverein Pressig an. Zur großen Freude konnten alle Wahlämter besetzt und vier neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden.

Die neu gewählte Vorstandschaft: Erster Vorsitzender Andreas Schorn, Zweiter Vorsitzender Andreas Bär (neu), Kassiererin Manja Bauer und Beatrice Schorn, Schriftführer Erik Glatzer, Kassierin: Manja Bauer und Beatrice Schorn, Kassenprüfer Christian Reier und Günter Hariegel (beide neu), Jugendwarte Chantal Szymala, Sara Fehn, Vivien Szymala (neu). Beisitzer: Stefan Heinlein, Nicole Syzmala und Alexander Bauer .

Auch Ehrungen wurden in der Hauptversammlung vorgenommen. Für 50 Jahre Treue zum OGBV Pressig wurde Rudi Romig die goldene Ehrennadel mit Kranz überreicht. Von 1975 bis 1991 war er 16 Jahre Vorsitzender des Vereins. Bis heute sei er immer noch ein Aktivposten, der stets hilfsbereit der Vorstandschaft zur Seite steht, so Vorsitzender Schorn unter Beifall der Mitglieder.

Die beiden Brüder Erik und Frank Glatzer blicken auf je 25 Jahre ehrenamtliches Engagement im OGBV Pressig zurück. Ihnen wurde die silberne Ehrennadel verliehen.

Der OGBV Pressig zählt aktuell 148 Mitglieder inklusive elf „Naturstrolche“. Auch der Nachwuchs war eifrig für Erhaltung und Pflege der Natur rund um das Vereinsheim und Grünflächen im Gemeindebereich im Einsatz. Die Naturstrolche gingen allenfalls auf die Straße, um sie von Unrat zu säubern. „Wer sich nützlich für Klima- Natur- und Umweltschutz machen will sollte zu uns“, rief Andreas Schorn Kinder und Jugendliche auf, sich dem Verein anzuschließen.

Zu den zahlreichen Aktivitäten rund um Garten- und Dorfverschönerung zählen aber auch Geselligkeitsveranstaltungen. Im Ausblick nannte er einen Frühschoppen am 21. Mai ab 9 Uhr am Vereinsheim im Wiesenweg, wie auch ein Sauserfest am 16. September ab 14 Uhr, das Gartlerfest für Groß und Klein. Ferner plant man eine Tagesfahrt ins Freilandmuseum Bad Windsheim.

Bürgermeister Stefan Heinlein dankte dem Verein für die vielfältigen Aktivitäten für die Allgemeinheit. Besonders hob er die Pflege der Gedenkstätte Heinersdorf/Welitsch hervor und die Ortsverschönerungsmaßnahme um den Lindenbaum in der Welitscher Straße. eh