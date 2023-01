Bei der Jahresversammlung der Soldatenkameradschaft Neuengrün-Schlegelshaid stand die Neuwahl des Vorstands im Vordergrund. Einstimmig per Akklamation wurden gewählt: Als Erster Vorsitzender Günther Blumenröther und als Zweiter Vorsitzender Hans Schmidt , wobei Schmidt die Wahl allerdings nur unter der Voraussetzung annahm, dass im nächsten Jahr ein neuer Zweiter Vorstand gewählt werden solle. Gewählt wurden außerdem: Kassier Wolfgang Kremer, Schriftführer Alfred Kremer , Fähnrich Jürgen Wiedel, Fahnenbegleiter Rainer Günther und Jürgen Grebner, Kassenprüfer Alfred Kremer und Jürgen Grebner und als Schießwarte Jürgen Wiedel und Manfred Wiedel.

Zur Jahresversammlung im Vereinslokal Hildner in Neuengrün erschienen 15 Mitglieder, Erster Vorsitzender Günther Blumenröther begrüßte seine Kameraden, den Bürgermeister der Stadt Wallenfels , Jens Korn , sowie den Bezirks- und Kreisvorsitzenden sowie Stellvertretenden Präsidenten des BKV, Gottfried Beetz.

Da die letzte Jahresversammlung coronabedingt vor drei Jahren stattgefunden hatte, gab der Erste Vorsitzende einen Rückblick auf die drei vergangenen Jahre.

Stattgefunden habe 2020 immerhin die Friedenswallfahrt nur mit Gottesdienst und unter Corona-Auflagen und 2021 ist ebenfalls alles ausgefallen bis auf die Friedenswallfahrt mit Erzbischof Ludwig Schick . Es habe eine kleine Prozession mit Gottesdienst stattgefunden.

2022 habe man an der Beisetzung des BKV Hans Schiener teilgenommen. Außerdem sei eine Wanderung mit Frühschoppen, der Fronleichnamszug, die Friedenswallfahrt, der Volkstrauertag und die gemeinsame Dorfweihnacht auf dem Programm gestanden. Günther Blumenröther bedankte sich insbesondere bei den Vorstands- und Ausschussmitgliedern sowie der Blasmusik Neuengrün-Schlegelshaid .

Bürgermeister Jens Korn erklärte, er freue sich, dass es wieder Vereinsleben gebe. Er ermutigte dazu, mit der Arbeit weiterzumachen und sich für den Frieden einzusetzen. Man soll auch weiter sammeln für die Kriegsgräberfürsorge .

Der Bezirks- und Kreisvorsitzende Gottfried Betz betonte die guten Verbindungen nach Neuengrün, da die beiden Vorsitzenden langjährige Mitglieder der Kreisvorstandschaft seien. Er erklärte, dass Günther Blumenröther schon 39 Jahre Vorsitzender der SK sei. Er verwies auf die Landesfriedenswallfahrt am 16. Juli in Marienweiher und kündigte an, dass in einigen Jahren auch eine Landesfriedenswallfahrt in Neuengrün stattfinden könne.Wichtig sei ihm auch die Werbung um junge Mitglieder in den Soldatenkameradschaften.

Der Vorsitzende verwies außerdem auf den Kappenabend, der am Freitag, 10. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus Schlegelshaid stattfindet. Alfred Kremer